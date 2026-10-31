Lo anticipó Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina, en diálogo con iProUP y ratificó su deseo de transformor al país en un hub regional

La firma prioriza la gestión de patrimonio y productos de crédito, destacando el uso de criptoactivos como solución financiera cotidiana del usuario.

La plataforma alcanzó hitos clave como la licencia de PSAP y el despliegue de tarjetas duales, rampas en dólares y servicios de renta pasiva Earn.

Nexo consolida su estrategia en la Argentina tras adquirir Buenbit, posicionando al país como su hub regional para expandir servicios cripto en Latam.

Nexo desembarcó oficialmente en la Argentina el 5 de marzo pasado, luego de adquirir Buenbit y establecer en Buenos Aires su centro de operaciones para América Latina.

Andrés Ondarra, gerente general de Nexo en Argentina, dialogó con iProUP durante Labitconf 2026, realizó un balance del primer año de gestión en el país, tras la compra de Buenbit, apunta fortalezas y adelanta cómo seguirá el roadmap de la firma en 2027.

-iProUP: ¿Cómo fue este primer año de Nexo en la Argentina?

-Ondarra: Fue un año muy positivo, tanto desde lo local como a nivel global. Somos una empresa que venimos creciendo muchísimo. La adquisición de Buenbit en la Argentina fue un anuncio de impacto en el mercado y en el ecosistema local. No solo en el mundo cripto, sino también a partir de la expectativa de desarrollo económico en el país, con una empresa internacional que decide invertir acá.

Es un dato positivo desde todos los ángulos. Tenemos la intención, incluso de que la Argentina sea como un hub regional para Nexo. Y, a partir de aquí, continuar la expansión de la empresa a otros países de la región.

â©Además, a nivel global crecimos muchísimo: abrimos operaciones en Australia; volvimos a ingresar en los Estados Unidos; logramos la integración del nuevo sistema regulatorio europeo MiCA. Y en la Argentina también ya tenemos la licencia de PSAP. â©Nos expandimos mucho con una propuesta de valor muy identificada y que, por suerte, nuestros clientes acá vienen validando. Logramos un funcionamiento que genera valor al usuario.

I: ¿Hay algún tipo de lanzamiento previsto a nivel producto antes de fines de año?

O: Desarrollamos muchísimo a nivel producto para la Argentina en lo que va de 2026. Es más, creo que fuimos la plataforma que más producto lanzó este año por lejos a nivel cripto: desde la recorporación de la tarjeta, que tiene la particularidad de ser una tarjeta dual (tanto modo débito y crédito) con propuestas de tarjeta internacional y tarjeta local.

Además, desarrollamos las rampas en dólares para el mercado local; hemos relanzado muchos productos tanto de inversión en acciones y de financiamiento; hemos reposicionado el producto nuestro de renta pasiva que nos llamamos Nexo Earn. â©Queremos que nuestros productos sean bastante acorde a las distintas formas de interactuar con cripto.

En la Argentina tenemos muchas particularidades muy positivas sobre la integración de cripto en nuestro día a día, nuestro uso cotidiano. Entonces hacia allá vamos con respecto a productos.

Muy probablemente sigamos completando, por ejemplo, la propuesta de pagos. La tarjeta claramente nos da una forma de pagar muy fácil a través de un celular puedes usar la tarjeta, pero también exploramos otros desarrollos, tanto de rampas como de pagos para que la gente en la Argentina pueda integrarse fácilmente con nuestros productos. â©

I: ¿Cuáles son las particularidades de los usuarios argentinos en comparación con otros vecinos regionales?

O: Hay muchas diferencias. Somos, de por sí, uno de los países de los mercados con mayor adopción cripto a nivel mundial y el uso, digamos en la Argentina es no solo de un activo de inversión, sino también como de una solución financiera.

Entonces vemos mucho en la Argentina casos de pagos a través de cripto, vemos mucho uso de productos, por ejemplo, de renta masiva.

El usuario argentino quizás está muy identificado con el dólar. La propuesta de un dólar digital, en lugar de tener dólares en un banco, da una experiencia sustancialmente superior, tanto de accesibilidad como de mejores tasas y lograr un producto financiero corriendo sobre tus dólares. â©

El usuario argentino eso lo valora mucho. No solo desde el punto de vista de inversión, que es por ahí el caso a nivel a nivel más regional y típico a nivel mundial con respecto a la expectativa de apreciación en el valor de los activos. Además, el argentino también empieza a utilizar cripto como una herramienta financiera.

Eso muchas veces lo vemos como un caso inicial en el país y luego se empieza a replicar en otros mercados de Nexo a nivel global.

I: ¿Cómo vieron desde Nexo lo que pasó con Binance en las últimas horas?

O: Es un desafío del día a día, claramente la seguridad de los activos de nuestros usuarios en nuestra máxima prioridad.

Tenemos una empresa que, por suerte, sobrellevó muy positivamente todos los vaivenes que ha tenido en la industria desde su comienzo.

Digamos, estas situaciones ya las hemos vivido en el pasado, tanto a nivel industria como a nivel plataforma, y claramente todos son lecciones aprendidas, es un esfuerzo casi que cotidiano de seguir mejorando la seguridad de los activos de nuestros usuarios y la experiencia transaccional.

â©Tenemos múltiples desarrollos para cuidar y proteger los activos de nuestros usuarios. Pero bueno, esto no quita que son eventos que digamos, le pasó a una empresa tan grande que puede pasar en un banco también. La ciberseguridad no solo es un problema para la industria cripto, sino también para todo el sistema financiero, más sobre todo con el desarrollo de IA que hace que los desafíos sean cada vez más agudos.

I: ¿Ustedes tienen algún tipo de equipo propio de ciberseguridad? â©

O: Tenemos un equipo muy amplio de ciberseguridad y estamos monitoreando continuamente todas las redes. Es un esfuerzo que requiere coordinación de todo el ecosistema. Tratamos de hacer mucha educación financiera también con respecto a nuestros clientes para evitar los típicos casos de phishing, y para estar seguros que tengan desarrolladas, implementadas todas las herramientas de protección de sus cuentas que nosotros habilitamos como la autotización de dos vías, como tener un código antipishing, como estar seguros de que nadie de nuestra plataforma lo va a llamar para pedirle los códigos.

Hay un montón de educación financiera que hacemos hacia afuera, hacia el ecosistema, más allá de tener nuestras propias herramientas, somos una empresa auditada, tenemos en la custodia de nuestros activos en custodios regulados.

Estamos regulados en varios exchanges, en varios sistemas regulatorios a nivel mundial, entonces tenemos un montón de desarrollo. Invitamos a los usuarios a que revisen nuestras políticas de seguridad. También le brindamos a nuestros usuarios la posibilidad de que accedan a interactuar y consultar con una persona humana, algo que por ahí en otras exchanges es a través de un robot o a través de sistemas digitalizados. â©

Invitamos a nuestros usuarios a que revisen de nuevo todos todas las herramientas de seguridad que existen en las distintas plataformas y que, claramente, sientan la confianza de que trabajamos 24-7 en cuidar la seguridad de sus activos.

I: ¿Cómo imaginas el arranque de 2027 y en ese contexto cómo va a estar posicionado Nexo?

O: Queremos seguir creciendo en la región. claramente eso va a llevar a posibilidades de expandir los equipos relacionados a Latinoamérica. Y nosotros tenemos esta idea de seguir, yo diría geolocalizando o tropicalizando el producto para que sea lo más cercano a las necesidades de nuestros usuarios. â©

Claramente un cliente nuestro europeo es muy distinto a un cliente americano, distinto a un cliente australiano y un cliente argentino. Entonces, vamos a seguir empujando porque porque nosotros desde Nexo sentimos que lo más cercano estemos a nuestros clientes es la propuesta de valor que aportamos a la industria.

I: ¿Cuál es el producto que más funciona en la Argentina?

O: La idea es que atrás de Nexo puedas desarrollar tu patrimonio a través de activos digitales y también a través de acciones. â©

Entonces, desde ese punto de vista es no solo invertir, sino también saber que podés qué es lo que puedes hacer con tus activos digitales con Nexo.

Estamos desarrollando mucho las modalidades de pago, estamos desarrollando mucho las modalidades de generar renta pasiva a través de los productos de Nexo Earn.

Nosotros somos uno de los principales pagadores, digamos, de Earn o de rendimientos o los activos digitales a nivel mundial. Hay sitios que comparan. En Nexo podés conseguir tasas de hasta 12% dependiendo de tu layer de fidelidad y de cómo se estructura este rendimientos.

Damos la posibilidad de tomar un préstamo en base a sus activos. Volviendo al caso de dólares, la gente que tiene dólares hoy en un banco no puede tomar un crédito contra esos dólares. Nosotros damos una mejor renta sobre stablecoins, sino también damos la posibilidad de obtener un préstamo y esperar, por ejemplo, si vos estás esperando que un activo se aprecie en valor en vez de venderlo, poder tener la posibilidad de apalancarte y generar un rendimiento adicional y generar un préstamo sobre ese activo.

â©Somos entre el segundo y el tercer prestamista más grande en cripto a nivel mundial. Eso, claramente, es una propuesta de valor muy fuerte y es ahora yo creo que la industria maduró de tal forma de que la gente va a empezar a pensar qué hago con este patrimonio que desarrollé en cripto. Puedo vivir de este activo, puedo tomar un crédito, puedo realizar pagos. â©Ahí es donde Nexo quiere aportar mucho valor.

I: ¿Cuál crees que va a ser el producto que mejor le va a ir a Nexo en los próximos siete meses?

O: Estamos muy enfocados a a que a que el nexo encuentre una solución verticalizada de la gestión de patrimonio. Entonces, muy probablemente estamos viendo que nuestros productos de crédito van a crecer bastante dentro del mercado, no solo a nivel Argentina, sino a nivel global, y los productos de pago.