El dólar CCL y el dólar mayorista experimentan nuevos ajustes; el dólar MEP propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
30.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.565 este viernes 30 de octubre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó 0,1% respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.561,96.
Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,15, a $1.657,74.
"Que el riesgo país esté 777 puntos refleja que el mercado no compra relato y que la desconfianza sobre la economía argentina sigue vigente", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "El equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente. Sin acumulación genuina de reservas, crecimiento económico, recuperación del consumo y del empleo, difícilmente la Argentina consiga financiamiento internacional a tasas razonables".
Según Trovato, el Gobierno insiste en atribuir las tensiones financieras al contexto internacional.
"Sin embargo, los problemas estructurales argentinos siguen sin resolverse; no alcanza con mostrar superávit fiscal mientras buena parte de la economía permanece estancada y la clase media pierde poder adquisitivo; los mercados no compran discursos: evalúan riesgos, capacidad de pago y perspectivas futuras; el riesgo país no es riesgo internacional. Es, fundamentalmente, riesgo argentino", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
El economista Gustavo Ber remarcó que "luego de la pausa en las intervenciones durante tres jornadas, ayer el BCRA volvió a comprar divisas sin modificar la cotización del dólar mayorista, todavía en torno a los $1.540".
Y añadió: "Que dicha dinámica pueda consolidarse en las próximas jornadas sería positivo para completar un octubre que acelere fuertemente dicho proceso respecto a agosto y septiembre".
"Ello resulta crucial dado que el organismo, en el actual contexto financiero, podría tener que aspirar no sólo fortalecer las reservas, sino también a abastecer de divisas al Tesoro - ya no solo por los intereses, sino también por las amortizaciones - para atender los próximos vencimientos de deuda en dólares", completó.
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $0,66, a $1.568,58.
El dólar contado con liquidación (CCL) bajó $0,61, a $1.661,13.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.028,00.
En tanto, el dólar mayorista retrocedió $7, a $1.534.