El dólar CCL y el dólar mayorista experimentan nuevos ajustes; el dólar MEP propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

La economía argentina enfrenta problemas estructurales; el BCRA debe acumular reservas para el Tesoro y la deuda en dólares.

Expertos como Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) destacan el riesgo país en 777 puntos y la desconfianza del mercado.

El dólar blue se negocia a $1.565,00 en el microcentro, con el oficial, MEP y cripto subiendo, y el CCL retrocediendo.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó 0,1% respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.561,96.

Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,15, a $1.657,74.

"Que el riesgo país esté 777 puntos refleja que el mercado no compra relato y que la desconfianza sobre la economía argentina sigue vigente", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "El equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente. Sin acumulación genuina de reservas, crecimiento económico, recuperación del consumo y del empleo, difícilmente la Argentina consiga financiamiento internacional a tasas razonables".

Según Trovato, el Gobierno insiste en atribuir las tensiones financieras al contexto internacional.

"Sin embargo, los problemas estructurales argentinos siguen sin resolverse; no alcanza con mostrar superávit fiscal mientras buena parte de la economía permanece estancada y la clase media pierde poder adquisitivo; los mercados no compran discursos: evalúan riesgos, capacidad de pago y perspectivas futuras; el riesgo país no es riesgo internacional. Es, fundamentalmente, riesgo argentino", remarca.