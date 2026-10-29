La segunda moneda digital más relevante descendió 1,06% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, Solana busca resolver la escalabilidad y desafía a Ethereum con más velocidad.

Solana cotiza a u$s100,30 tras una caída del 1,06%; su Proof of History la posiciona como blockchain eficiente.

El mercado de criptomonedas decreció 0,78% en 24 horas; Bitcoin y Ethereum bajaron ligeramente su cotización hoy.

Solana, la sexta mayor criptomoneda, bajó un 1,06% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s100,30, con un circulante de u$s59.172,93 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

Este jueves 29 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,68 billones, con más de 40.048 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,78% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,97%, Ethereum en el 10,57%, y el resto de criptomonedas representa el 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 29 de octubre:

Bitcoin: u$s79.959,61 (-0,92%)

Ethereum: u$s2.313,99 (-1,07%)

BNB: u$s742,56 (-1,24%)

Ripple: u$s1,29 (-2,06%)

Solana: u$s100,30 (-1,06%)

Cardano: u$s0,20 (-1,02%)

Polkadot: u$s0,99 (-1,30%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,19%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 29 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $132,61 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.147,56

Solana: $166.798,70

Cardano: $334,66

Polkadot: $1.649,16

Dogecoin: $131,28

Polygon: $152,96

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al jueves 29 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.656,10

DAI: $1.661,39

USDC: $1.657,80

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.