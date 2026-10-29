En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda retrocedió 2,06%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Impulsó la Web3, tokenización (NFTs, stablecoins) y soluciones de escalabilidad, como Optimism y zkSync.

Fundada por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el blockchain con contratos inteligentes y dApps.

Ethereum cotiza a u$s2.313,99, alcanzando una capitalización de u$s282.707 millones y subiendo 1,07% en 24h.

Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, bajó 2,06% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s1,29, con una capitalización de mercado de u$s81.738,91 millones.

Este jueves 29 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,68 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 40.048 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -0,70% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,98%, seguido de Ethereum con el 10,57%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha jueves 29 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.959,61 (-0,92%)

Ethereum: u$s2.319,70 (-0,84%)

BNB: u$s742,73 (-1,23%)

Ripple: u$s1,29 (-2,06%)

XRP: u$s100,30 (-1,06%)

Cardano: u$s0,20 (-1,01%)

Polkadot: u$s0,99 (-1,29%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,18%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 29 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $132,61 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.147,56

Solana: $166.798,70

Cardano: $334,66

Polkadot: $1.649,16

Dogecoin: $131,28

Polygon: $152,96

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al jueves 29 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.656,10

DAI: $1.661,39

USDC: $1.657,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda desarrollada por Ripple en 2012, fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su enfoque principal es optimizar los pagos internacionales, ofreciendo una solución rápida y rentable frente a los sistemas tradicionales.

XRP no depende de minería ni utiliza mecanismos como el Proof of Work. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando significativamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha trabajado con bancos y entidades financieras para implementar XRP como una herramienta para pagos transfronterizos eficientes y económicos.

A pesar de las críticas hacia su centralización, XRP ha demostrado ser una alternativa efectiva. Ripple ha seguido mejorando la seguridad y el rendimiento de la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP permanece como una opción clave en los pagos globales.