Una exchange cripto propuso una infraestructura regulada para emitir, negociar, custodiar y liquidar acciones, bonos y fondos tokenizados

Prevé iniciar operaciones con un bono corporativo tokenizado de €1 millón de Valorix en dic-2026, integrando blockchain y mercado regulado.

CNMV autoriza a Bit2Me STX como SNL DLT, lanzando la primera bolsa de valores nativa en blockchain de España.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) autorizó a Bit2Me STX, filial del grupo Bit2Me, a operar como Sistema de Negociación y Liquidación bajo el Régimen Piloto de infraestructuras DLT de la Unión Europea.

Con esa licencia, la compañía lanzará la primera bolsa de valores nativa en blockchain de España, una infraestructura regulada para emitir, negociar, custodiar y liquidar acciones, bonos y fondos tokenizados.

Bit2Me obtiene licencia clave en España para lanzar una bolsa de valores en blockchain

La autorización convierte a Bit2Me STX en un Sistema de Negociación y Liquidación, conocido como SNL, dentro del entorno europeo de pruebas para mercados basados en tecnología de registro distribuido.

Ese régimen permite operar instrumentos financieros tradicionales representados como security tokens, es decir, valores emitidos y liquidados de forma nativa en blockchain.

La licencia se suma a la autorización como Agencia de Valores que la CNMV otorgó a STX en noviembre de 2025. Con ambas habilitaciones, la filial podrá:

Gestionar los instrumentos que coticen en su mercado

Custodiarlos

Comercializarlos por orden de terceros

Actuar como Entidad Responsable de la Inscripción y Registro

Esta última es la función que garantiza la inmutabilidad de la emisión, identifica a los titulares y gestiona los eventos corporativos.

España tendrá la primera bolsa de valores 100% desarrollada sobre blockchain

La plataforma operará de forma ininterrumpida, 24 horas al día y los siete días de la semana. A diferencia de los mercados tradicionales, donde la liquidación suele completarse dos días hábiles después de la operación, STX aplicará liquidación atómica instantánea, con esquema T+0 y entrega contra pago.

Los contratos inteligentes reemplazarán a las cámaras de compensación tradicionales. Ese diseño busca que la transferencia del valor y el pago ocurran simultáneamente; reduce el riesgo de contraparte, los costos operativos y los tiempos de liquidación.

La conexión con el sistema financiero tradicional estará garantizada por un custodio bancario que permitirá la tokenización de depósitos en euros. De esta forma, la plataforma busca combinar la eficiencia de la blockchain con los estándares de seguridad y cumplimiento propios del mercado regulado.

Bit2Me STX prevé comenzar a operar en las próximas semanas. Su primera emisión será un bono corporativo tokenizado de un millón de euros, estructurado junto a Valorix, el mismo emisor con el que la compañía validó su infraestructura en el sandbox regulatorio de la CNMV.

La emisión está prevista para diciembre de 2026 y estará dirigida a inversores elegibles conforme a la normativa aplicable. Una vez completada, el bono cotizará en el mercado secundario de STX, lo que permitirá probar el ciclo completo de emisión, negociación, custodia y liquidación en blockchain.

El proceso comenzó en 2023, cuando Bit2Me fue seleccionada para ingresar al quinto cohorte del sandbox financiero impulsado por el Tesoro y la CNMV. En ese entorno, la compañía realizó la emisión y el ciclo completo de un bono corporativo tokenizado de Valorix, una prueba técnica que sirvió de base para la autorización definitiva.

En noviembre de 2025, la CNMV autorizó la transformación de STX en Agencia de Valores, el primer requisito legal para operar una infraestructura de mercados basada en DLT. La licencia SNL de octubre de 2026 completó el marco necesario para lanzar la bolsa.

STX se especializará en empresas tecnológicas, de crecimiento, farmacéuticas y renovables europeas, con foco en mercados privados. La compañía trabaja con 11 emisores que podrían lanzar acciones, bonos o tokenizar fondos UCITS en la plataforma.