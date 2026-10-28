La entidad financiera presentó el trámite para encuadrar su operatoria de 15 tokens y custodia interna bajo las Resoluciones 519 y 520 del BCB.

El avance de los marcos regulatorios para activos digitales en América Latina comenzó a exigir definiciones formales a la banca tradicional. En un mercado donde las operaciones con monedas digitales alcanzaron los 505.500 millones de reales durante 2025 según registros de la autoridad fiscal brasileña, Itaú Unibanco presentó ante el Banco Central de Brasil (BCB) la notificación formal para encuadrar sus operaciones de compraventa y custodia de criptomonedas bajo las nuevas normativas del sector.

La presentación administrativa se formalizó el 27 de octubre de 2026, anticipándose al vencimiento del 30 de octubre fijado por la autoridad monetaria para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) que ya operaban en el mercado.

De acuerdo con información relevada por medios especializados como CryptoBriefing, la entidad se convirtió en la primera institución financiera en iniciar este proceso de regularización dentro del esquema diseñado por el regulador brasileño.

El trámite no representa el lanzamiento de una herramienta inédita ni una autorización definitiva. Itaú comenzó a brindar compraventa de criptoactivos a sus clientes en diciembre de 2023; el paso actual responde a la necesidad de homologar dicha operatoria dentro del cronograma del Banco Central, que incluye la entrada en vigor de la Resolución BCB 520 pautada para febrero de 2026 y los lineamientos de autorización establecidos en la Resolución BCB 519.

¿Cómo funciona la plataforma cripto de Itaú y qué activos ofrece a sus usuarios?

La estructura operativa del banco integra la compra de activos digitales dentro del ecosistema financiero cotidiano de sus clientes.

El servicio permite operar con 15 activos digitales, entre los que destacan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y la moneda estable USD Coin (USDC), con un umbral de ingreso mínimo fijado en 10 reales.

El diferencial del modelo de Itaú radica en el resguardo patrimonial: la entidad optó por mantener la custodia de las claves y los fondos de forma interna dentro de sus propios sistemas de seguridad, prescindiendo de delegar el almacenamiento en custodios externos.

Bajo la conducción ejecutiva de áreas técnicas lideradas por Guto Antunes, la firma estructuró su propuesta sobre la base de la seguridad operativa y el cumplimiento normativo. Aunque el banco no difundió balances sobre el volumen total transaccionado, ingresos por comisiones ni la cantidad exacta de cuentas activas en este vertical, la medida busca blindar el negocio ante el crecimiento de competidores bancarios y fintech como Nubank, que también expanden sus herramientas de inversión cripto en la región.

¿Qué implica la notificación ante el Banco Central y cuáles son los próximos pasos?

El envío del formulario administrativo no equivale a la concesión inmediata de una licencia integral por parte del organismo de control.

La normativa del Banco Central de Brasil delimitó una ruta simplificada para aquellas instituciones bancarias que ya cuentan con autorización previa para operar en el sistema financiero, a diferencia de los exchanges independientes que deben atravesar un proceso de licenciamiento completo desde cero. No obstante, la presentación constituye una adecuación regulatoria obligatoria y no una convalidación automática de sus operaciones.

Con este movimiento, el mayor banco privado de Brasil consolida la integración institucional de los criptoactivos en su balance y adelanta su cumplimiento antes de que comiencen a regir las exigencias plenas de supervisión en 2026. La decisión marca una referencia para el sistema bancario sudamericano, que evalúa el avance de los marcos regulatorios para definir si incorpora la compraventa de divisas digitales directamente en sus aplicaciones de banca móvil.