La plataforma confirmó el incidente, retiró de línea su sitio de documentación de API y prometió reembolsar por completo a quien haya sufrido pérdidas

Los fondos robados fueron movidos a Tornado Cash para dificultar su rastreo, y se investiga el origen del ataque.

El ataque ocurrió en Predict.fun, basado en BNB Chain, y la empresa prometió reembolsar las pérdidas directas.

Hackers sustrajeron ~400.000 USDT de usuarios de Predict.fun, el mercado de predicciones integrado en Binance Wallet.

Hackers sustrajeron aproximadamente 400.000 USDT, equivalentes a unos u$s400.000, de las billeteras de un grupo reducido de usuarios de Predict.fun, el mercado de predicciones basado en BNB Chain que está integrado en la aplicación Binance Wallet.

La plataforma confirmó el incidente, retiró de línea su sitio de documentación de API y prometió reembolsar por completo a quienes hayan sufrido pérdidas directas.

Qué pasó en Predict.fun y por qué sufrió una brecha de seguridad

Predict.fun permite comprar participaciones de "sí" o "no" sobre eventos del mundo real, como elecciones o resultados deportivos.

La plataforma detectó transferencias no autorizadas desde billeteras de usuarios y estimó el total sustraído en unos 400.000 USDT, la stablecoin diseñada para mantener una paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense.

La compañía no precisó cuántas cuentas fueron afectadas ni cuándo se restablecerán los servicios comprometidos, ni explicó aún el mecanismo técnico que permitió a los atacantes mover los fondos, aunque descartó por el momento que se trate de una pérdida generalizada de fondos de la plataforma.

La primera hipótesis de Predict.fun apunta a un posible compromiso temporal del sitio que aloja la documentación de su API, un recurso administrado por un proveedor externo.

Predict.fun confirmó un hackeo y retiró de línea parte de su plataforma como medida de contención

Esa página sirve de guía para que desarrolladores se conecten a la plataforma y fue retirada de internet como medida de contención.

El sitio permanecerá fuera de línea hasta que concluya la investigación. Predict.fun también anunció que publicará un informe post-incidente con los hallazgos técnicos y las medidas de prevención una vez que termine el análisis forense del código y los registros de tráfico.

Los rastreadores on-chain detectaron movimientos sospechosos por más de u$s300.000 desde varios contratos Kernel hacia billeteras intermediarias y, luego, hacia el puente Relay.

Desde allí, los fondos fueron transferidos a Ethereum y depositados en Tornado Cash, un protocolo de privacidad que dificulta el rastreo de la trazabilidad posterior.

El analista Naeven identificó inicialmente 19 víctimas con pérdidas combinadas de 105 ETH, unos u$s260.000 al momento del relevamiento.

Esa cifra es menor que los 400.000 USDT reconocidos por Predict.fun, una diferencia que puede explicarse porque el analista siguió una porción de los fondos ya convertidos a ETH, mientras que la plataforma mide el monto original sustraído en USDT.

Predict.fun se comprometió a reembolsar íntegramente a todos los usuarios afectados por pérdidas derivadas directamente del incidente. Sin embargo, todavía no detalló el proceso de reclamo, el cronograma de pagos ni el mecanismo de verificación que utilizará para identificar a los damnificados.

La respuesta rápida fue destacada por parte del ecosistema. Onchain Lens informó que la plataforma ya habría comenzado a reembolsar a los usuarios, aunque el anuncio oficial se limita a prometer la compensación total una vez finalizada la investigación.

El ataque ocurrió apenas dos días después de que Binance habilitara el trading del token de Predict.fun, valorado en u$s1.430 millones.

Predict.fun opera sobre BNB Chain y permite especular sobre resultados de eventos reales mediante contratos inteligentes. Ese tipo de plataforma combina mercados financieros, apuestas y activos digitales, lo que exige controles estrictos sobre claves, permisos de billetera, integraciones externas y contratos que administran los fondos.