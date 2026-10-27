La criptomoneda principal registró una merma del 0,23% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina, usa exchanges reguladas por la CNV, como Binance, o el sistema P2P de forma segura.

En Argentina, stablecoins como USDT y DAI superan los $1.660, con Ethereum en $3,88 millones este martes.

Bitcoin cotiza a u$s80.201,35 y el mercado global de criptomonedas suma u$s2,69 billones este 27 de octubre.

Según Binance, Bitcoin bajó un 0,23% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s80.201,35 este martes, con una capitalización de mercado de u$s1,61 billones.

Las criptomonedas suman este martes 27 de octubre una capitalización global de u$s2,69 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.039 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,16% en las últimas horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 60,01%, seguido de Ethereum con el 10,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día martes 27 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s80.201,35 (-0,23%)

Ethereum: u$s2.329,64 (0,05%)

BNB: u$s743,50 (-0,07%)

Ripple: u$s1,31 (1,10%)

Solana: u$s100,41 (-1,70%)

Cardano: u$s0,20 (-1,27%)

Polkadot: u$s0,99 (-4,54%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,03%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este martes 27 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $133,63 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.193,17

Solana: $167.534,50

Cardano: $341

Polkadot: $1.646,71

Dogecoin: $129,67

Polygon: $151,65

En otro orden, este martes 27 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.660,50

DAI: $1.661,67

USDC: $1.662,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que facilita la recepción de transferencias en pesos para fondear la cuenta y realizar compras de criptomonedas.

Luego, solo es necesario seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. También se pueden usar tarjetas de crédito como método de pago, gracias a servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges permiten intercambiar activos digitales y enviarlos mediante QR o claves públicas a otras billeteras.

Otra alternativa para adquirir criptomonedas es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan directamente.

En este método, se pueden usar diversos medios de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es clave analizar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha recibido numerosas denuncias de los usuarios.

Esto se debe a que suelen carecer de sistemas de detección para proteger a los usuarios de estafas y fraudes.