En las últimas 24 horas, la cuarta cripto de mayor capitalización aumentó 1,11%. Cómo variaron las otras monedas digitales y dólares cripto

XRP utiliza "RippleNet" para 1.500 transacciones/segundo, siendo clave en pagos internacionales pese a su litigio con la SEC.

La criptomoneda XRP fue fundada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb para agilizar transferencias internacionales.

XRP subió 1,11% a u$s1,31, con u$s83.261,57 millones de capitalización. El mercado cripto global es de u$s2,69 billones.

Este martes, XRP reportó un incremento de 1,11%, ubicándose en u$s1,31, con una capitalización de mercado de u$s83.261,57 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas suman este martes 27 de octubre una capitalización global de u$s2,69 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.039 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 60,02%, Ethereum mantiene un 10,59%, y el resto agrupa el 29,39%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 27 de octubre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.176,59 (-0,21%)

Ethereum: u$s2.328,71 (0,11%)

BNB: u$s743,55 (-0,05%)

Ripple: u$s1,31 (1,11%)

XRP: u$s100,43 (-1,64%)

Cardano: u$s0,20 (-1,32%)

Polkadot: u$s0,98 (-4,54%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,03%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 27 de octubre:

Bitcoin: $133,49 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.191,39

XRP: $167.555,80

Cardano: $340,78

Polkadot: $1.642,61

Dogecoin: $129,71

Polygon: $151,53

Asimismo, este martes 27 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.660

DAI: $1.662,44

USDC: $1.662,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.