En las últimas 24 horas, la segunda mayor cripto se apreció 0,28%. Cuáles fueron los valores de otras divisas digitales y dólares digitales

La red Ethereum consolida su rol en la Web3 mediante contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que permiten automatizar procesos sin intermediarios.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,69 billones de capitalización, con Bitcoin liderando el sector con una cuota del 60,01% frente al 10,60% de Ethereum.

Ethereum cotiza a u$s2.332,51 este martes, registrando una suba del 0,28% en las últimas 24 horas y alcanzando una capitalización de u$s284.956 millones.

Ethereum subió 0,28% en las últimas 24 horas, situándose en u$s2.332,51 por unidad este martes, con una capitalización de u$s284.956,14 millones, según Binance.

Con un total de 40.039 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,69 billones de capitalización este martes 27 de octubre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del 0% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 60,01%, seguido por Ethereum con un 10,60%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 27 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.268,03 (-0,12%)

Ethereum: u$s2.332,51 (0,28%)

BNB: u$s743,94 (-0,02%)

Ripple: u$s1,32 (1,36%)

Solana: u$s100,62 (-1,35%)

Cardano: u$s0,20 (-0,85%)

Polkadot: u$s0,99 (-3,86%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,21%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 27 de octubre:

Bitcoin: $133,51 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.193,17

Solana: $167.534,50

Cardano: $341

Polkadot: $1.646,71

Dogecoin: $129,67

Polygon: $151,65

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al martes 27 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.658,80

DAI: $1.660,04

USDC: $1.660,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin y su equipo, marcando un hito en la evolución de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin ya había mostrado el potencial de la blockchain como una moneda descentralizada, Ethereum llevó la tecnología más allá.

La red permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales se ejecutan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de tareas, eliminando la necesidad de intermediarios y ofreciendo mayor transparencia y seguridad en las transacciones.

Después de un exitoso financiamiento colectivo en 2014, Ethereum debutó con su criptomoneda Ether (ETH), la cual rápidamente se convirtió en una de las monedas más importantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, pieza clave de Ethereum, no solo posibilitaron el intercambio de valor entre personas, sino que abrieron el camino para aplicaciones en sectores como la salud, la educación y la logística.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevos tipos de monedas digitales como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital.

Gracias a su estructura flexible y su capacidad para generar tokens, Ethereum ha sido la base para una nueva economía digital.

El diseño de la Ethereum Virtual Machine (EVM) fue otro de sus grandes logros. La EVM permite que otros proyectos desarrollen sus propias blockchains basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de redes como BNB y Avalanche.

A través de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum también logró mejorar la escalabilidad y eficiencia de su red, permitiendo que las transacciones sean procesadas de manera más rápida y económica.

A largo plazo, Ethereum es uno de los principales impulsores de la Web3, una Internet descentralizada que pone énfasis en la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos. Este enfoque busca una red más libre, transparente y autónoma, sin la intervención de intermediarios o autoridades centralizadas.