El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que encargó a sus asesores la preparación de alternativas ante un posible aislamiento bancario

Netanyahu moderó su postura tras el rechazo, afirmando que es solo "uno de los medios" y considera objeciones.

El Banco Central de Israel rechazó la idea, alertando que activos digitales no pueden reemplazar las relaciones económicas.

Israel evalúa el uso de criptomonedas y blockchain como parte de un plan para sortear eventuales sanciones financieras internacionales.

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que encargó a sus asesores la preparación de alternativas ante un posible aislamiento bancario.

Sin embargo, el Banco Central de Israel rechazó de forma inmediata la idea y advirtió que los activos digitales no pueden reemplazar las relaciones económicas con los principales socios comerciales del país.

¿Israel explora el uso de criptomonedas? qué dijo Netanyahu

Netanyahu sostuvo que el país debe prepararse para un escenario en el que se impongan sanciones a sus bancos y remarcó que necesita organizar una "economía alternativa" capaz de sortearlas.

Al ser consultado por las criptomonedas, el primer ministro respondió que efectivamente se refería a esos activos y añadió que "explora" ahora a blockchain como otra posibilidad.

"Necesitamos preparar formas de eludir las sanciones bancarias mediante un sistema económico alternativo; ya saben lo que eso significa: las monedas que pueden sortearlas. También estoy trabajando en eso", agregó Netanyahu, antes de confirmar que había pedido a sus asesores que elaboraran un plan.

Tras la reacción adversa, Netanyahu moderó su postura y –en una entrevista posterior con el Canal 14– aclaró que la criptomoneda es "uno de los medios", apuntó que "no es la única opción", suybrayó que "no está seguro de que Israel la utilice", y aclaró que "escucha las objeciones del Banco Central y las tiene en consideración".

El Banco de Israel emitió un comunicado inusualmente contundente para desautorizar la propuesta. "Las criptomonedas no pueden servir como un medio para eludir las sanciones contra Israel", describió la entidad.

En el informe, la entidad sostuvo que el camino correcto para la economía es preservar las relaciones con los principales socios comerciales y concentrarse en prevenir las sanciones y su impacto negativo. Además, subrayó que la responsabilidad de evitar ese escenario recae en la dirigencia política.