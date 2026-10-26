En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 0,46%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Ripple, la empresa que respalda XRP, forja alianzas bancarias pese a juicios de la SEC, manteniendo su relevancia global.

Este lunes, XRP reportó un incremento de 0,46%, ubicándose en u$s1,30, con una capitalización de mercado de u$s82.448,41 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

El mercado de criptomonedas registra este lunes 26 de octubre una capitalización de u$s2,70 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.032 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 0,20% en las últimas horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,05%, seguido por Ethereum con un 10,57%. El resto suma un 29,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 26 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.484,75 (0,02%)

Ethereum: u$s2.332,79 (-0,07%)

BNB: u$s744,74 (0,65%)

Ripple: u$s1,30 (0,46%)

XRP: u$s102,16 (1%)

Cardano: u$s0,21 (1,20%)

Polkadot: u$s1,03 (-0,48%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,27%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 26 de octubre:

Bitcoin: $134,69 millones

Ethereum: $3,90 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.187,35

XRP: $173.151,20

Cardano: $348,40

Polkadot: $1.732,74

Dogecoin: $131

Polygon: $153,97

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 26 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.668,40

DAI: $1.674,98

USDC: $1.672

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas más conocidas, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con la intención de mejorar la eficiencia de los pagos internacionales y solucionar los problemas de velocidad y costos que enfrentan las soluciones tradicionales de transferencias bancarias.

A diferencia de muchas otras criptomonedas, XRP no utiliza el sistema de minería basado en Proof of Work o ni la validación Proof of Stake, sino que opera bajo un algoritmo de consenso denominado "RippleNet", el cual permite una validación de transacciones más rápida y eficiente. Esta característica le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la empresa que respalda XRP, ha establecido asociaciones estratégicas con bancos y entidades financieras globales. Estos acuerdos permiten a XRP ser utilizado en transacciones transfronterizas, facilitando pagos rápidos y de bajo costo entre diferentes monedas. Su adopción por instituciones financieras fue uno de los puntos clave en su crecimiento y reconocimiento.

Aunque XRP ha sido criticada en ocasiones por su centralización y el control que Ripple ejerce sobre la red, la criptomoneda ha demostrado su viabilidad como una solución de pago eficiente y económica, especialmente en mercados emergentes. Además, Ripple ha invertido en mejorar la infraestructura de la red y la seguridad, lo que generó confianza entre sus usuarios.

A pesar de enfrentar desafíos legales, como demandas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.), XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más importantes del mercado, con un futuro prometedor en el sector de pagos internacionales.