La criptomoneda número uno por capitalización no registró variaciones en las últimas 24 horas. Qué pasó con otras divisas digitales y dólares cripto

Comprar criptomonedas de forma segura en Argentina requiere usar exchanges regulados como Binance y evitar plataformas riesgosas.

Bitcoin lidera el mercado global con 60,05% de participación, seguido por Ethereum (10,58%) y otras 40.032 monedas.

El mercado de criptomonedas mueve u$s2,70 billones; Bitcoin cotiza a u$s80.566 y $134,86 millones este 26 de octubre.

Con un alza de 0,13% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s80.566,93 este lunes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,62 billones, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este lunes 26 de octubre una capitalización de u$s2,70 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.032 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 0,26% en las últimas horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 60,05%, Ethereum en el 10,58%, y el resto de criptomonedas representa el 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 26 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s80.566,93 (0,13%)

Ethereum: u$s2.335,08 (-0,02%)

BNB: u$s744,85 (0,60%)

Ripple: u$s1,30 (0,35%)

Solana: u$s102,25 (0,89%)

Cardano: u$s0,21 (1%)

Polkadot: u$s1,03 (-0,47%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,14%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 26 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $134,86 millones

Ethereum: $3,91 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.180,03

Solana: $171.321,80

Cardano: $0

Polkadot: $1.730,53

Dogecoin: $129,84

Polygon: $153,68

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 26 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.669,50

DAI: $1.674,91

USDC: $1.672,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza por abrir una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitget, y otras empresas inscritas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), ideal para recibir transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, basta con elegir la criptomoneda deseada para invertir. Algunas plataformas permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo la integración con Mercado Pago.

Asimismo, permiten intercambiar activos digitales y realizar transferencias a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este sistema se pueden usar medios de pago diversos, como cuentas fintech, bancarias o plataformas como PayPal o similares, pero siempre se debe revisar la reputación del vendedor antes de realizar una transacción.

Se debe evitar operar en plataformas que carezcan de seguridad, como Paxful, que ha acumulado denuncias por parte de usuarios.

La ausencia de mecanismos de protección puede exponer a los usuarios a riesgos de estafas y robo de información personal.