La fintech selló un acuerdo con la aerolínea para abonar en dólar digital los viáticos del personal operativo en cinco países de América Latina

Este acuerdo consolida la adopción corporativa de stablecoins, eliminando un cuello de botella para la flota de 410 aviones de LATAM.

La solución usa stablecoins para liquidar en el día, reemplazando efectivo e intermediarios en Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

Takenos distribuirá los viáticos de más de 5000 tripulantes y mecánicos de LATAM Airlines con una solución de pagos cross-border en Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, en un acuerdo que la fintech argentina firmó con la aerolínea más grande de Sudamérica para reemplazar el uso de efectivo y de intermediarios locales por una plataforma unificada con liquidación en el día.

Se trata de uno de los contratos corporativos de mayor volumen para una fintech surgida en el país y confirma el avance de las stablecoins como vía concreta para resolver pagos operativos de compañías con flujo transfronterizo, un segmento donde las transferencias tradicionales suelen demorar días y acumular comisiones en cada mercado.

Un acuerdo que apunta a una flota con 410 aviones y rotación diaria entre países

LATAM mueve cada día tripulaciones que cruzan fronteras entre varios países, con una flota que proyecta superar las 410 aeronaves al cierre de 2026.

La administración de viáticos en efectivo, con cambios de moneda y conciliación manual por mercado, representaba un cuello de botella operativo que ahora pasa a resolverse en una sola plataforma, con liquidación el mismo día y conciliación automatizada país por país.

"Takenos ha desempeñado un rol clave en la evolución del proceso de pago de viáticos a nuestras tripulaciones, aportando agilidad y simplicidad a la operación y contribuyendo al proceso de transformación digital de LATAM Airlines", señaló Mónica Piccinin, Crew Support Manager de la aerolínea.

Cómo funciona la operatoria con stablecoins

Los viáticos se acreditan en dólares digitales a través de la infraestructura de stablecoins de Rain, socio tecnológico de Takenos que opera como miembro principal de Visa y Mastercard. Una vez acreditados, los trabajadores pueden:

Mantener los fondos en dólares digitales

Retirarlos a cuentas locales en cada país

Gastarlos con una tarjeta internacional aceptada en más de 175 millones de comercios en 220 países y territorios

"Las tripulaciones aéreas cruzan fronteras todos los días. Su dinero debería moverse con la misma facilidad", resumió Farooq Malik, CEO y cofundador de Rain, al explicar la lógica del esquema.

El acuerdo con LATAM se inscribe en una tendencia regional que las fintech venían anticipando: la adopción corporativa de stablecoins para flujos de pago tradicionales, con foco en nómina transfronteriza, pagos a contratistas y gastos operativos en múltiples divisas.

Argentina, de hecho, lidera la región en el uso de stablecoins, según relevamientos recientes del sector.

La apuesta de Takenos tras levantar u$s10 millones

Takenos cerró una ronda de inversión por u$s10 millones liderada por los fondos estadounidenses Variant y Lattice, junto con Reverie, North Island Ventures y otros inversores del ecosistema financiero global. La compañía ya suma más de 1.000.000 de usuarios en más de 20 países y procesa un volumen mensual on-chain que supera los u$s10 millones.

Fundada en 2022 por los argentinos Lucas Posada, Joaquín Herrera, Francisco Goulu y Simón Bouche, la plataforma empezó como una billetera para trabajadores remotos y freelancers que cobran del exterior.

Luego diversificó su negocio hacia infraestructura corporativa en sectores como turismo, trabajo remoto y comercio exterior, y a comienzos de este año desembarcó en Bolivia con su primera oficina comercial, su principal mercado regional por volumen de usuarios.

"Trabajar junto a LATAM Airlines y hacer sus operaciones más eficientes es un paso importante para nosotros en nuestra misión por crear las conexiones financieras necesarias en toda la región. Para la industria fintech, es una gran señal de que grandes compañías confían en nuestras soluciones", afirmó Lucas Posada, CEO de Takenos.

El acuerdo con la aerolínea posiciona a la empresa en un terreno hasta ahora dominado por bancos corresponsales y operadores locales, y suma un caso de uso visible para la narrativa de stablecoins corporativas en Latinoamérica.