La obra que homenajea al creador de Bitcoin llega como antesala de LABITCONF y marca un hito para el ecosistema cripto más activo de la región

Su develación es antesala de LABITCONF 2026 (30 y 31 de octubre), que traerá a Saifedean Ammous a Buenos Aires.

La obra "El Génesis de Satoshi Nakamoto", de 2,4x2,4x2,4 m, es la más grande del mundo y fue diseñada por una pareja de Bariloche.

Buenos Aires inaugurará el primer monumento a Satoshi Nakamoto de América Latina el 29 de octubre en el Parque de la Innovación.

Buenos Aires tendrá el primer monumento a Satoshi Nakamoto de América Latina. La obra se inaugurará el próximo 29 de octubre en el Parque de la Innovación, en pleno Polo Dot, el corazón tecnológico porteño.

La escultura se presentará durante el XAPO Opening Cocktail Open Fest. Ese evento marcará el inicio oficial de LABITCONF 2026, la conferencia sobre Bitcoin y blockchain más antigua del mundo.

Con esta inauguración, la Ciudad de Buenos Aires ingresará al exclusivo mapa global de ciudades que rinden homenaje público al creador anónimo de Bitcoin. Hasta ahora, ese listado lo integran apenas seis urbes: Lugano en Suiza, Bitcoin Beach de El Zonte en El Salvador, Tokio, Hanói, Miami y Wall Street en Nueva York.

La iniciativa nació desde la ONG Bitcoin Argentina a través de su certamen Premio B·Arte. La Fundación Bitcoin Iberoamérica financia el proyecto, que marca un hito para el ecosistema cripto local. Argentina se consolida así como uno de los territorios más activos de la región en materia de adopción y cultura Bitcoin.

Una pareja de Bariloche diseñó el monumento más grande del mundo dedicado a Bitcoin

El diseño ganador del Premio B·Arte 2025 lo firma una pareja de Bariloche: Ricardo Alonso, ingeniero, y Celeste Difabio Videla, arquitecta. La propuesta se impuso entre decenas de proyectos presentados en una convocatoria internacional.

La obra, titulada "El Génesis de Satoshi Nakamoto", es una estructura de 2,40 x 2,40 x 2,40 metros. Está construida enteramente en acero inoxidable y vidrio.

Según los organizadores, sus dimensiones la posicionan como la más grande del mundo en su tipo. Ningún otro monumento dedicado a Nakamoto alcanza estas proporciones.

El cubo toma como referencia el bloque Génesis, el primer bloque de la cadena de Bitcoin que Nakamoto creó en 2009, y combina arquitectura, luz y reflejos para traducir un concepto puramente digital en una experiencia física recorrible desde todos sus lados.

"No es un busto, ni un logo de Bitcoin, es una obra de arte, que se aprecia desde sus 5 lados", adelantó Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina.

La producción se repartió entre cuatro puntos del país. Bariloche, donde trabajaron los artistas. Un taller de realización en Santa Clara del Mar. Un taller 3D en San Martín. Y la coordinación general desde la Ciudad de Buenos Aires.

Para Aida Pippo, líder de la iniciativa y miembro de la Comisión Directiva de Bitcoin.ar, la obra "no solo es una experiencia estética y de identidad, es también un portal de ingreso a Bitcoin".

LABITCONF 2026 vuelve a Buenos Aires con Saifedean Ammous como estrella

La develación del monumento funciona como antesala de LABITCONF 2026. La conferencia se celebrará el viernes 30 y sábado 31 de octubre en BAFerial, ex Costa Salguero.

El evento se realiza en el marco de la Tecweek. La edición de este año llega bajo el concepto HODL, la jerga bitcoiner que significa "no vender" y que atraviesa el eje temático del encuentro.

La conferencia reunirá más de 200 charlas y 150 speakers distribuidos en escenarios simultáneos. El formato permitirá que cada asistente arme su propia agenda según sus intereses.

La figura central será Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard. Desembarca por primera vez en Sudamérica con una agenda intensa.

Ammous dará la keynote de apertura. Encabezará un debate sobre el futuro del Banco Central argentino junto al economista Iván Carrino con moderación de Yayi Morales. Y participará de un panel sobre el próximo halving de 2028.

Otro de los paneles más esperados buscará anticipar si Bitcoin está en la antesala de un nuevo bull run. Analistas locales como Norberto Giudice (CriptoNorber) y Agustín Natoli (Joven Inversor) darán su lectura del mercado.

La agenda incluirá más de 40 charlas sobre inteligencia artificial. Habrá discusiones sobre autocustodia con referentes como Lunaticoin y Franco Amati. Y paneles sobre tesorería, tokenización, stablecoins y regulación regional.

Cómo conseguir entradas para LABITCONF 2026 y cuánto cuestan

Los tickets para LABITCONF 2026 se compran exclusivamente a través del sitio oficial labitconf.com, con posibilidad de abonar en pesos argentinos o criptomonedas.

El evento ofrece distintas categorías. Todas incluyen acceso al main stage, sala de prensa y traducción simultánea. Los precios varían según el momento de compra y el tipo de entrada.

El encuentro se realiza de forma ininterrumpida desde 2013. Son ya 13 ediciones consecutivas sin interrupciones.

LABITCONF se consolidó como el punto de reunión obligado para desarrolladores, empresas, inversores y usuarios que debaten el futuro del dinero descentralizado y la economía Web3 en la región.