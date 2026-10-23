Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, resalta que ETF spot suman millones de dólares, pero Incertidumbre global limita el avance.

Preocupaciones por la IA y la caída del Nasdaq presionan a activos de riesgo, limitando la recuperación de BTC.

Flujos de u$s1.070 millones en ETF spot de Bitcoin durante 3 días dan soporte, con u$s500 millones el miércoles.

Bitcoin (BTC) cotiza en u$s81.600 con leve suba, pero sigue bajo u$s82.000 sin una recuperación consistente.

Bitcoin (BTC) registra una leve suba este viernes y cotiza en torno a los u$s81.600, aunque todavía se mantiene por debajo de los u$s82.000.

Pese a la recuperación moderada tras las pérdidas de la sesión anterior, el movimiento aún no indica una recuperación más consistente de los precios.

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA) siguen presionando a los activos de riesgo, como lo demostró la caída de 2,6% del Nasdaq el jueves.

Por otro lado, los flujos hacia los ETF spot de Bitcoin contribuyeron a darle soporte al mercado.

Los fondos registraron entradas netas de u$s1.070 millones en los últimos tres días, incluidos más de u$s500 millones el miércoles.

Aunque estos flujos reflejan una mejora en la demanda institucional y ayudan a limitar las pérdidas, todavía no fueron suficientes para impulsar una recuperación más significativa del BTC ante la incertidumbre en los mercados globales.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina