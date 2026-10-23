En las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda líder subió un 0,22%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

A u$s1,31, XRP se posiciona como fundamental en pagos internacionales, reforzando su red pese a los desafíos legales con la SEC.

XRP, la cuarta criptomoneda, fue creada por Ripple en 2012 para pagos transfronterizos, procesando 1.500 transacciones por segundo.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,73 billones; Bitcoin domina el 60% y Ethereum, el 10,75% del capital total.

El precio de XRP, la cuarta criptomoneda más relevante, subió 0,22% en las últimas 24 horas, tocando los u$s1,31, con un mercado de u$s82.616,86 millones, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 23 de octubre una capitalización global de u$s2,73 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.000 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 0,29% en el último día. Bitcoin lidera con un 60% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,75%. Las demás criptomonedas representan el 29,24%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al viernes 23 de octubre son:

Bitcoin: u$s81.398,65 (0,19%)

Ethereum: u$s2.400,61 (0,81%)

BNB: u$s743,56 (1,90%)

Ripple: u$s1,31 (0,22%)

XRP: u$s104,01 (0,40%)

Cardano: u$s0,21 (0,99%)

Polkadot: u$s1,12 (0,73%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al viernes 23 de octubre:

Bitcoin: $134,31 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.162,03

XRP: $171.866,50

Cardano: $354,73

Polkadot: $1.857,77

Dogecoin: $131,34

Polygon: $150,74

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al viernes 23 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.645

DAI: $1.651,94

USDC: $1.647

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas líderes, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, diseñada para solucionar problemas de velocidad y costo en pagos transfronterizos.

A diferencia de las criptomonedas basadas en Proof of Work o Proof of Stake, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su rapidez.

Ripple ha formado socios clave con instituciones financieras, permitiendo a XRP ser utilizado en pagos rápidos y accesibles entre monedas globales.

Aunque algunos críticos apuntan a la centralización de XRP, la criptomoneda ha demostrado su efectividad como una opción rentable. Ripple también ha reforzado la infraestructura y seguridad de la red.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP se posiciona como una de las criptomonedas fundamentales en el sector de pagos internacionales.