La sexta criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 0,32% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana se destaca por su tecnología Proof of History y miles de transacciones por segundo, posicionándose como alternativa a Ethereum.

Solana cotiza a u$s103,99 con un alza del 0,32% hoy, siendo la sexta criptomoneda más importante por capitalización.

Con una capitalización de mercado de u$s61.322,70 millones, Solana, la sexta criptomoneda más importante, subió 0,32% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s103,99 este viernes, de acuerdo con Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,73 billones este viernes 23 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 0,29% en el último día. Bitcoin lidera con un 60% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,76%. Las demás criptomonedas representan el 29,24%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el viernes 23 de octubre son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.393,13 (0,17%)

Ethereum: u$s2.400,77 (0,74%)

BNB: u$s743,26 (1,84%)

Ripple: u$s1,31 (0,18%)

Solana: u$s103,99 (0,32%)

Cardano: u$s0,21 (0,97%)

Polkadot: u$s1,12 (0,70%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,20%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este viernes 23 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $134,31 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.163,49

Solana: $172.026,10

Cardano: $355,58

Polkadot: $1.862,54

Dogecoin: $131,42

Polygon: $150,83

En tanto, este viernes 23 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.645,70

DAI: $1.651,94

USDC: $1.647,40

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.