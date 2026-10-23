La criptomoneda número uno creció 0,21% en las últimas 24 horas Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto
23.10.2026 • 15:00hs • Cotizaciones
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Precio de las cripto: cuánto valen en Argentina y el mundo hoy, 23 de octubre de 2026
Bitcoin cotiza a u$s81.396,52 este viernes tras un aumento de 0,21% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,64 billones, según datos extraídos de Binance.
El mercado cripto global asciende a u$s2,73 billones de capitalización este viernes 23 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.
En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,33% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,99%, Ethereum logró un 10,75%, y las demás monedas un 29,25%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este viernes 23 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:
- Bitcoin: u$s81.396,52 (0,21%)
- Ethereum: u$s2.401,03 (0,97%)
- BNB: u$s743,25 (1,97%)
- Ripple: u$s1,31 (0,38%)
- Solana: u$s104,09 (0,51%)
- Cardano: u$s0,22 (1,32%)
- Polkadot: u$s1,13 (1,04%)
- Dogecoin: u$s0,08 (1,46%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este viernes 23 de octubre:
- Bitcoin: $134,29 millones
- Ethereum: $3,96 millones
- BNB: $1,23 millones
- Ripple: $2.163,49
- Solana: $172.026,10
- Cardano: $355,58
- Polkadot: $1.862,54
- Dogecoin: $131,42
- Polygon: $150,83
Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al viernes 23 de octubre:
- USDT: $1.645,10
- DAI: $1.651,94
- USDC: $1.647,70
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta para comprar criptomonedas.
Luego, se debe elegir la criptomoneda deseada para invertir. Además, algunas plataformas permiten realizar compras mediante tarjetas de crédito y servicios como Mercado Pago.
Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.
Otra posibilidad es utilizar el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores realizan transacciones directas.
Este método permite el uso de diversos medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Es fundamental revisar la reputación del vendedor antes de concretar cualquier operación.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.
La falta de sistemas de protección expone a los usuarios a posibles fraudes y robos de datos.