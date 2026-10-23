La criptomoneda número uno creció 0,21% en las últimas 24 horas Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La Comisión Nacional de Valores (CNV) regula exchanges; evite plataformas como Paxful por riesgos de seguridad y fraudes.

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir cuenta en exchanges reguladas como Binance, Bitget, o usar el sistema P2P.

Bitcoin cotiza a u$s81.396,52 tras subir 0,21%, impulsando el mercado de criptomonedas global a u$s2,73 billones este 23 de octubre.

Bitcoin cotiza a u$s81.396,52 este viernes tras un aumento de 0,21% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,64 billones, según datos extraídos de Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,73 billones de capitalización este viernes 23 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,33% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,99%, Ethereum logró un 10,75%, y las demás monedas un 29,25%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 23 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.396,52 (0,21%)

Ethereum: u$s2.401,03 (0,97%)

BNB: u$s743,25 (1,97%)

Ripple: u$s1,31 (0,38%)

Solana: u$s104,09 (0,51%)

Cardano: u$s0,22 (1,32%)

Polkadot: u$s1,13 (1,04%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,46%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este viernes 23 de octubre:

Bitcoin: $134,29 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.163,49

Solana: $172.026,10

Cardano: $355,58

Polkadot: $1.862,54

Dogecoin: $131,42

Polygon: $150,83

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al viernes 23 de octubre:

USDT: $1.645,10

DAI: $1.651,94

USDC: $1.647,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, se debe elegir la criptomoneda deseada para invertir. Además, algunas plataformas permiten realizar compras mediante tarjetas de crédito y servicios como Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra posibilidad es utilizar el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores realizan transacciones directas.

Este método permite el uso de diversos medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Es fundamental revisar la reputación del vendedor antes de concretar cualquier operación.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de sistemas de protección expone a los usuarios a posibles fraudes y robos de datos.