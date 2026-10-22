En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más relevante bajó un 4,53%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Ripple mantiene a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo pese a los desafíos de la SEC.

El mercado global de criptomonedas registra una baja del 3,04%, con Bitcoin liderando la dominancia con el 60,07% frente al 10,75% de Ethereum.

XRP alcanzó los u$s1,32 este jueves tras un descenso del 4,53% en 24 horas, registrando una capitalización de mercado de u$s83.408 millones.

Este jueves, XRP alcanzó los u$s1,32 tras un descenso de 4,53% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s83.408,95 millones, de acuerdo con Binance.

Con un total de 39.993 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,73 billones de capitalización este jueves 22 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -3,04% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,07%, seguido por Ethereum con un 10,75%. El resto suma un 29,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El jueves 22 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s81.750,25 (-3,22%)

Ethereum: u$s2.408,30 (-3,33%)

BNB: u$s733,04 (-1,93%)

Ripple: u$s1,32 (-4,53%)

XRP: u$s104,46 (-3,04%)

Cardano: u$s0,22 (-5,39%)

Polkadot: u$s1,12 (-4,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,73%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, jueves 22 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $134,61 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.176,94

XRP: $171.813

Cardano: $354,01

Polkadot: $1.838,20

Dogecoin: $130,33

Polygon: $149,08

En otro orden, este jueves 22 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.641

DAI: $1.649,05

USDC: $1.641,60

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.