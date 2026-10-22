En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 3,37%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Aprende a comprar criptomonedas de forma segura en Argentina con exchanges avalados y evita plataformas de riesgo como Paxful.

Otras criptomonedas como Ethereum y Ripple también mostraron bajas, detallando sus cotizaciones en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin retrocedió 3,37% a u$s81.736,87 este jueves, llevando su capitalización a u$s1,64 billones en el mercado cripto.

Este jueves, Bitcoin experimentó un retroceso de 3,37%, ubicando su precio en u$s81.736,87 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,64 billones, según el panel de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s0 este jueves 22 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del 0% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 0%, seguido de Ethereum con el 0%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 22 de octubre:

Bitcoin: u$s81.736,87 (-3,37%)

Ethereum: u$s2.407,82 (-3,45%)

BNB: u$s733,27 (-1,87%)

Ripple: u$s1,32 (-4,40%)

Solana: u$s104,47 (-2,93%)

Cardano: u$s0,22 (-5,12%)

Polkadot: u$s1,12 (-4,59%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 22 de octubre:

Bitcoin: $134,21 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.176,94

Solana: $171.813

Cardano: $354,01

Polkadot: $1.838,20

Dogecoin: $130,33

Polygon: $149,08

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este jueves 22 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.639

DAI: $1.650,12

USDC: $1.640,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.