Las acciones de BitMine Immersion Technologies (BMNR) subieron por una combinación de factores, pero el principal catalizador de la rueda del 20 de octubre de 2026 fue la actualización de sus tenencias de criptomonedas.

La empresa informó que su tesorería de Ethereum alcanzó los 6,04 millones de ETH, equivalentes al 4,9% de la oferta total de esa criptomoneda.

La firma declaró además activos combinados por u$s15.100 millones.

Los tres factores que impulsan la acción de Bitcoin

En primer lugar, BitMine se acercó a su objetivo de acumular el 5% de Ethereum.

La empresa quedó a un paso de su meta denominada Alchemy of 5%: con 6.041.481 ETH, acumulaba aproximadamente el 4,9% de la oferta total estimada de Ethereum. El mercado interpretó la actualización como una señal de avance en su estrategia de tesorería cripto.

El segundo factor fue que JPMorgan amplió su infraestructura blockchain sobre Ethereum. El anuncio de que JPMorgan expandía su red de liquidación de dólares basada en blockchain hacia la red pública de Ethereum contribuyó a mejorar el interés por el ecosistema.

Por qué saltan hasta 7,1% las acciones de Bitmine en Wall Street

Esa noticia reforzó el atractivo de BitMine para inversores que buscan exposición indirecta a ETH mediante acciones.

En tanto, el tercer factor fue que aparecieron señales de mayor interés institucional.

Las declaraciones de participaciones de inversores institucionales, entre ellos Assenagon Asset Management, Bank of New York Mellon y CalPERS, también respaldaron el interés por BMNR. A esto se sumó un contexto favorable en Wall Street.

¿Qué significa para los inversores?

La suba no implica necesariamente que la empresa haya mejorado sus ingresos operativos en la misma proporción.

BitMine funciona principalmente como una compañía de tesorería cripto: el valor de sus acciones está muy condicionado por:

sus tenencias de Ethereum

el precio de ETH

su estrategia de financiación

y la valoración que el mercado asigna a esos activos

Por eso, aunque la acción avanzó alrededor de 7,1%, hasta u$s23,10, conviene distinguir entre el crecimiento del valor de sus tenencias y el rendimiento de la acción.

Una caída de Ethereum o una emisión de nuevas acciones que diluya a los accionistas pueden revertir parte de las ganancias.