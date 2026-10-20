Con un incremento del 2,10% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al alza. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales
20.10.2026 • 14:23hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 20 de octubre de 2026
Este martes, XRP alcanzó los u$s1,33 tras un incremento de 2,10% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s83.852,55 millones, de acuerdo con Binance.
CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,77 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 20 de octubre, abarcando 39.967 monedas.
En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 1,23% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,11% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,82%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,08% restante.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el martes 20 de octubre son los siguientes:
- Bitcoin: u$s82.719,46 (1,06%)
- Ethereum: u$s2.451,84 (2,25%)
- BNB: u$s736,87 (1,48%)
- Ripple: u$s1,33 (2,10%)
- XRP: u$s106,44 (2%)
- Cardano: u$s0,22 (2,49%)
- Polkadot: u$s1,17 (0,46%)
- Dogecoin: u$s0,08 (2,46%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Así se negocian hoy, martes 20 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :
- Bitcoin: $134,82 millones
- Ethereum: $3,99 millones
- BNB: $1,20 millones
- Ripple: $2.172,62
- XRP: $174.135
- Cardano: $365,68
- Polkadot: $1.912,48
- Dogecoin: $132,78
- Polygon: $154,87
En tanto, este martes 20 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:
- USDT: $1.626
- DAI: $1.633,67
- USDC: $1.628,30
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda muy reconocida, respaldada por la empresa Ripple. Lanzada en 2012, sus creadores, Chris Larsen y Jed McCaleb, la diseñaron para resolver problemas de velocidad y costos en los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa más eficiente que las soluciones bancarias tradicionales.
A diferencia de las criptomonedas tradicionales, XRP no depende de minería ni utiliza Proof of Work o Proof of Stake. Su sistema, basado en un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.
La empresa Ripple ha construido relaciones estratégicas con instituciones financieras globales, lo que permite a XRP facilitar pagos transfronterizos rápidos y económicos. Este enfoque ha acelerado la adopción de XRP en mercados clave.
Aunque XRP ha sido criticada por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha demostrado ser una opción efectiva y asequible para transacciones. La empresa sigue invirtiendo en seguridad e infraestructura, consolidando la confianza de sus usuarios.
A pesar de los desafíos legales presentados por la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado de pagos internacionales.