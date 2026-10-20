Con un incremento del 2,10% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al alza. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Solana fue creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, destacándose por su tecnología "Proof of History" y alta escalabilidad.

Solana cotiza a u$s106,47 con un alza del 1,98% hoy martes, consolidándose como una criptomoneda líder por capitalización.

Este martes, XRP alcanzó los u$s1,33 tras un incremento de 2,10% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s83.852,55 millones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,77 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 20 de octubre, abarcando 39.967 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 1,23% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,11% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,82%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,08% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el martes 20 de octubre son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.719,46 (1,06%)

Ethereum: u$s2.451,84 (2,25%)

BNB: u$s736,87 (1,48%)

Ripple: u$s1,33 (2,10%)

XRP: u$s106,44 (2%)

Cardano: u$s0,22 (2,49%)

Polkadot: u$s1,17 (0,46%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,46%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 20 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $134,82 millones

Ethereum: $3,99 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.172,62

XRP: $174.135

Cardano: $365,68

Polkadot: $1.912,48

Dogecoin: $132,78

Polygon: $154,87

En tanto, este martes 20 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.626

DAI: $1.633,67

USDC: $1.628,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda muy reconocida, respaldada por la empresa Ripple. Lanzada en 2012, sus creadores, Chris Larsen y Jed McCaleb, la diseñaron para resolver problemas de velocidad y costos en los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa más eficiente que las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de las criptomonedas tradicionales, XRP no depende de minería ni utiliza Proof of Work o Proof of Stake. Su sistema, basado en un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha construido relaciones estratégicas con instituciones financieras globales, lo que permite a XRP facilitar pagos transfronterizos rápidos y económicos. Este enfoque ha acelerado la adopción de XRP en mercados clave.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha demostrado ser una opción efectiva y asequible para transacciones. La empresa sigue invirtiendo en seguridad e infraestructura, consolidando la confianza de sus usuarios.

A pesar de los desafíos legales presentados por la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado de pagos internacionales.