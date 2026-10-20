En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda creció un 2,17%. La variación de las otras divisas digitales y dólares cripto

Esta plataforma fundada por Vitalik Buterin impulsa la Web3 mediante contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que eliminan intermediarios.

El mercado global de criptoactivos alcanza una capitalización de u$s2,77 billones, con Bitcoin liderando el sector y Ethereum captando el 10,82% del total.

Ethereum registra una suba del 2,17% este martes y cotiza a u$s2.450,82 en Binance, consolidándose como la segunda criptomoneda con mayor participación.

Ethereum, la segunda criptomoneda líder, reporta un incremento de 2,17% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s2.450,82, con una capitalización de mercado de u$s299.371,32 millones.

Con un total de 39.967 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,77 billones de capitalización este martes 20 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 1,24% en el último día. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,10%, seguido por Ethereum con un 10,82%. El resto de monedas captó un 29,08%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha martes 20 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.727,63 (1,03%)

Ethereum: u$s2.450,82 (2,17%)

BNB: u$s736,96 (1,47%)

Ripple: u$s1,33 (2,12%)

Solana: u$s106,47 (1,98%)

Cardano: u$s0,22 (2,52%)

Polkadot: u$s1,17 (0,33%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al martes 20 de octubre:

Bitcoin: $134,82 millones

Ethereum: $3,99 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.172,62

Solana: $174.135

Cardano: $365,68

Polkadot: $1.912,48

Dogecoin: $132,78

Polygon: $154,87

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 20 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.625,90

DAI: $1.633,66

USDC: $1.628,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por el programador Vitalik Buterin y su equipo, se destacó como una de las principales innovaciones en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin permitió la descentralización del dinero, Ethereum expandió la visión al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), que operan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones.

Tras una exitosa campaña de crowdfunding en 2014, Ethereum se lanzó junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes se convirtieron en una herramienta crucial para ejecutar acuerdos automáticamente, creando un ecosistema seguro y eficiente.

Estos contratos permiten que las dApps funcionen de manera autónoma, facilitando transacciones, acuerdos y otros procesos sin intervención humana.

La tokenización, popularizada por Ethereum, permitió la creación de activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado la forma en que se compran y venden obras de arte y objetos coleccionables digitales.

Gracias a esta capacidad de crear nuevos activos, Ethereum abrió las puertas a una nueva economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) fue otro de sus grandes logros, permitiendo que otras redes, como BNB y Avalanche, se basaran en su arquitectura.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha sido crucial para mejorar la escalabilidad y reducir las tarifas de transacción, haciendo que Ethereum sea más accesible para todos.

Ethereum también ha sido esencial en la creación de la Web3, una versión descentralizada de Internet. Este modelo propone una red más segura, privada y libre de la influencia de intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, permitiendo a los usuarios mantener el control sobre sus datos y transacciones.