Plataformas de trading redujeron u$s4.600 M en USDT atraídas por recompensas de USDC y RLUSD, pero Tether aún domina el 84% de los pagos.

La disputa por la liquidez en la industria de las criptomonedas ingresó en una fase de confrontación directa entre los principales emisores de dólares digitales. Durante el tercer trimestre de 2026, un conjunto de 19 exchanges y plataformas de préstamos redujo sus tenencias operativas de USDT en u$s4.600 millones, al tiempo que incrementó en u$s1.900 millones sus reservas en alternativas competidoras, principalmente USDC (de Circle) y RLUSD (de Ripple).

El fenómeno responde a una agresiva estrategia comercial desplegada por los rivales de Tether, basada en acuerdos de distribución, programas de recompensas por mantener saldos y esquemas de reparto de ingresos provenientes de los rendimientos de las reservas de respaldo. Estas promociones incentivaron a operadores e intermediarios a rotar parte de su capital hacia fichas que ofrecen un retorno directo por el saldo inmovilizado.

Sin embargo, los datos del mercado muestran que este reacomodamiento en los saldos de trading no equivale a un desplazamiento generalizado de Tether en la economía real. Mientras los competidores avanzan en el nicho de derivados y depósitos de garantía, USDT consolidó un aplastante liderazgo en transferencias cotidianas y pagos transfronterizos, concentrando el 84% del volumen transaccionado en todo el mundo entre enero y agosto de 2026.

¿En qué plataformas cayeron las tenencias de USDT y qué monedas captaron esos fondos?

La redistribución de reservas impactó de manera dispar en las carteras de las mayores plataformas de negociación de criptoactivos.

De acuerdo con un relevamiento de la firma analítica Crystal Intelligence, las 19 entidades auditadas redujeron sus posiciones de Tether en u$s4.600 millones durante el último trimestre, mientras sumaron u$s569 millones en USDC y u$s493 millones en RLUSD.

El detalle por plataforma expone el alcance del rebalanceo:

Bybit: Registró la contracción más pronunciada en USDT, con una salida neta de u$s1.660 millones, aunque en simultáneo incorporó u$s315 millones en RLUSD tras activar campañas promocionales junto a Ripple.

Binance: Disminuyó sus saldos de Tether en u$s987 millones y añadió u$s223 millones en USDC, en el marco de sus alianzas estratégicas con Circle.

OKX: Mostró un recorte de u$s899 millones en USDT, mientras elevó su posición en USDC en u$s273 millones.

Pese a estos movimientos específicos, el suministro global de Tether evidenció una estabilidad notable: en todo el trimestre su circulación total apenas retrocedió u$s647 millones (un 0,4%), manteniéndose en un volumen cercano a los u$s184.000 millones. En contraste, la oferta circulante de USDC avanzó en u$s687 millones, mientras que RLUSD creció un 59%, alcanzando una capitalización de u$s2.500 millones.

Esta brecha confirma que la merma se concentró en la liquidez transaccional interna de ciertos operadores de derivados y no en una liquidación masiva por parte de los tenedores minoristas o institucionales.

¿Cómo funcionan los programas de recompensas que pagan por atraer depósitos de trading?

La batalla por la captación de reservas se tornó especialmente agresiva en el segmento de derivados financieros, donde las monedas estables se utilizan como colateral para apalancar posiciones.

En plataformas descentralizadas como Hyperliquid, los depósitos en USDC escalaron en u$s1.500 millones en el trimestre para situarse en torno a los u$s7.200 millones. La operatoria se apoya en un convenio con Coinbase y Circle donde la plataforma de derivados recibe una porción mayoritaria de los intereses generados por los bonos del Tesoro de EE.UU. que respaldan a USDC.

Un camino similar siguió Deribit, firma propiedad de Coinbase especializada en opciones cripto, que amplió a 70 países un esquema que abona rendimientos mensuales directos a los usuarios calculados sobre el saldo mínimo diario que mantengan en USDC, sumando u$s365 millones bajo este mecanismo.

No obstante, esta política impone una fuerte presión en los márgenes de los emisores: balances contables de Circle correspondientes al primer semestre de 2026 revelan que de sus u$s1.400 millones en ingresos, debió destinar u$s819 millones (el 59%) a cubrir costos de transacción y distribución para incentivar a exchanges y billeteras aliadas, arrojando una ganancia neta de u$s103 millones (aproximadamente siete centavos de beneficio por cada dólar ingresado).

¿Por qué Tether mantiene una hegemonía abrumadora en el uso para pagos cotidianos?

A pesar de ceder espacio en las carteras de los operadores bursátiles, la posición de Tether como vehículo de liquidación comercial se mantiene distante de sus perseguidores.

Un informe elaborado por la firma de datos Allium determinó que el mercado global procesó u$s482.000 millones en pagos con stablecoins clasificados entre enero y agosto de 2026.

De esa cifra total, Tether absorbió u$s405.000 millones (el 84%), frente a tan solo u$s77.000 millones repartidos entre todas las alternativas restantes del mercado.

El volumen de pagos con dinero digital creció un 45% interanual y la cantidad de operaciones se disparó un 71% hasta superar las 1.040 millones de transferencias. Al mismo tiempo, el ticket promedio descendió de u$s544 a u$s462, lo que comprueba un uso intensivo y atomizado para micropagos, compras y remesas familiares.

En este engranaje, la red blockchain Tron continúa operando como la columna vertebral de la adopción masiva, canalizando dos tercios del valor total de pagos gracias a sus bajas comisiones de red. Asimismo, Crystal Intelligence constató que los exchanges analizados conservan en conjunto unos u$s85.000 millones en monedas estables, de los cuales dos tercios siguen nominados en USDT (con Binance custodiando por sí solo unos u$s41.000 millones en Tether).

El mapa del dinero digital confirma así una marcada bifurcación: los competidores de Tether están dispuestos a resignar parte de sus ingresos financieros para ganar tracción en las mesas de dinero y derivados de Wall Street y las plataformas centralizadas, pero USDT conserva el monopolio fáctico como el estándar transaccional de la economía diaria.