De la blockchain a las finanzas tradicionales: cómo es el nuevo filtro de riesgo de Mastercard para pagos corporativos con stablecoins.

La creciente adopción de monedas estables (stablecoins) para transferencias corporativas y pagos transfronterizos sumó un nuevo puente de control con el sistema bancario tradicional. La red de medios de pago Mastercard presentó su nueva solución Stablecoin Security, un servicio diseñado para que las instituciones financieras puedan evaluar riesgos de fraude, estafas y exposición a listas de sanciones internacionales antes de autorizar y liquidar transacciones.

El desarrollo se anunció durante la conferencia Money20/20 USA y comenzará su despliegue inicial en el mercado de América del Norte en alianza con plataformas de liquidación como Borderless.xyz y Keyrails, con miras a alcanzar disponibilidad comercial a nivel mundial durante 2027.

La iniciativa complementa la estrategia cripto de la compañía, que ya incluye integraciones con proveedores de infraestructura como BVNK.

A diferencia de las revisiones posteriores a una operación, la herramienta se enfoca en la etapa previa al movimiento del dinero. Esto cobra especial relevancia en el ecosistema blockchain, donde una vez confirmada la transferencia en la red, la transacción resulta prácticamente irreversible.

¿Cómo opera el filtro de riesgo y qué parámetros analiza antes de liberar los fondos?

El sistema funciona mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se conecta de manera directa con las plataformas transaccionales de bancos y procesadores de pago:

Análisis contextual: La herramienta examina el recorrido de las direcciones involucradas, identificando vínculos con actividades sospechosas, billeteras catalogadas como de alto riesgo o actores sancionados por reguladores financieros.

Puntuación en tiempo real: Antes de que la operación se complete, el software genera una métrica de riesgo que permite a la entidad financiera decidir si aprueba la transferencia, solicita validaciones adicionales de identidad o frena el envío de fondos.

Control transfronterizo: La evaluación apunta a operaciones corporativas complejas donde el pago atraviesa múltiples intermediarios, divisas y puentes entre cadenas.

La necesidad de esta capa de seguridad responde a la complejidad operativa del dinero digital. Datos relevados por la industria muestran que, al analizar transacciones de stablecoins en redes públicas como Ethereum, cerca del 60% corresponde a operaciones estructuradas en múltiples pasos, lo que dificulta rastrear a los beneficiarios reales si solo se mira la dirección de origen y destino inmediato.

¿Reemplaza el algoritmo las obligaciones regulatorias de las entidades?

La integración tecnológica no exime a los bancos ni a las billeteras de sus deberes de cumplimiento legal (compliance):

Desde Mastercard aclararon que una calificación favorable o baja en riesgo no constituye una garantía absoluta de legitimidad ni sustituye las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero que exige cada marco regulatorio. La herramienta opera como una capa de inteligencia complementaria para asistir a los equipos de control de riesgos.

El valor de la solución radica en aportar trazabilidad explicable a un mercado donde el volumen operado exige velocidad técnica sin descuidar la seguridad jurídica de las partes involucradas.