La plataforma reconstruyó su app en nueve meses con una arquitectura modular: mejora hasta 300% su rendimiento y pesa 70% menos

La nueva arquitectura modular busca la escalabilidad regional, operando ya en Paraguay, y sentar las bases para próximos negocios.

Esta transformación en 9 meses, con talento interno, permite a la fintech Personal Pay acelerar funciones y personalizar la oferta.

Personal Pay renovó su app con arquitectura modular para ser 300% más rápida y 70% más liviana, mejorando la experiencia de usuario.

Una arquitectura modular y federada, una app más rápida y liviana, el desarrollo ágil de nuevas funcionalidades, mayor personalización, escalabilidad regional y un Design System renovado son los seis factores con los cuáles Personal Pay busca transformar su negocio con la renovación de su app.

La reconstrucción pasó de una arquitectura monolítica a una modular y federada.

La nueva app logra mejoras de performance de hasta 300% en dispositivos de gama media y baja.

Desde la firma precisaron que la app además redujo su peso 70%.

La plataforma queda preparada para acelerar nuevas funcionalidades y profundizar la personalización de la experiencia.

También acompaña una escalabilidad regional, con la operación de Personal Pay en Paraguay.

Una arquitectura modular para innovar más rápido

Personal Pay, la fintech de Personal, tiene más de 5 millones de clientes.

Completó una de las transformaciones más profundas desde su lanzamiento en 2022.

El proyecto se realizó en solo nueve meses, resaltaron desde la firma.

Participó exclusivamente talento interno, organizado en squads interdisciplinarios.

La transformación también cambió la forma en que los equipos desarrollan y despliegan nuevas funcionalidades.

Se renovó el Design System con nuevos componentes, que permiten construir experiencias adaptadas a cada usuario.

Los números de Personal Pay: transacciones, préstamos y FCI

La plataforma procesa más de 65 millones de transacciones mensuales.

En octubre de 2024 eran más de 36 millones, con 3 millones de usuarios.

Hasta ahora, la fintech otorgó 1,9 millones de préstamos.

Desde Personal Pay precisaron que existen unos $375 mil millones invertidos en fondos comunes de inversión (FCI).

Ya en 2024 era el segundo FCI del mercado argentino en volumen de fondos, con más de $300 mil millones.

A los 18 meses de su lanzamiento oficial, tenía más de 1 millón de usuarios.

Personal Pay revela cómo cambió su modelo de negocio

Silvina Moreno, CPO de Personal Pay, destacó que la transformación en solo nueve meses significa para los clientes más fluidez, accesibilidad y velocidad.

Según la directiva, para la compañía implica estar preparada para responder a las nuevas demandas de una industria fintech en constante evolución.

Marcelo López, CTO de Personal Pay, la definió como una de las transformaciones más profundas desde el lanzamiento, que marca un antes y un después en su capacidad de escalar, innovar y evolucionar.

Según el directivo, la arquitectura modular da la robustez y flexibilidad necesarias para acompañar el crecimiento y para construir los próximos negocios de la fintech.

La compañía busca sentar una nueva base para la próxima etapa, tanto en experiencia de usuario como en capacidades tecnológicas.

Qué ofrece hoy la app de Personal Pay

Entre sus funcionalidades se destacan las recargas y pagos, los rendimientos diarios sobre saldos, los pagos con QR, los préstamos personales, los beneficios exclusivos y la tarjeta prepaga Visa internacional, física y virtual.

También permite pagar más de 4.000 servicios y empresas, desde electricidad y gas hasta seguros y prepagas.

Cada pago suma consumos para subir de nivel en su programa de fidelización, con ahorros de hasta $7.000 mensuales en la factura de Personal Flow.

La billetera incorporó pagos en cuotas mediante QR y con la tarjeta prepaga.

Sumó Extra Pay, que da dinero extra por 48 horas sin intereses, y una tarjeta para adolescentes de 13 a 17 años.

Como parte del ecosistema de servicios de Personal, su propuesta busca simplificar la conexión de las personas con su dinero.