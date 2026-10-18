Una billetera transfirió 411,45 BTC que permanecían inmóviles desde 2013. La dirección está incluida en una demanda que reclama millones de BTC abandonados

El movimiento de esta antigua billetera de Bitcoin demuestra que alguien pudo acceder a los fondos tras años de inactividad.

La transferencia de los 411,45 BTC impacta una demanda en NY que busca 3,8 millones de bitcoins "abandonados".

Una billetera de Bitcoin con 13 años de inactividad movió 411,45 BTC (u$s33,4M), cuestionando la idea de fondos abandonados.

Una ballena de Bitcoin que llevaba más de 13 años sin realizar transferencias movió 411,45 BTC, valuados en unos u$s33,4 millones.

El movimiento llamó la atención ya que la dirección está incluida en una demanda presentada en Nueva York que busca reclamar 3.8 millones de bitcoins considerados abandonados.

La billetera recibió sus bitcoins en septiembre de 2013, cuando BTC cotizaba cerca de u$s130, y no había registrado transferencias salientes desde entonces.

Según datos de Galaxy Research y Arkham, todos los fondos fueron enviados a una nueva dirección, aunque se desconoce quién controla esa billetera ni si planea vender sus activos.

Con un precio de compra estimado de u$s127 por unidad, la inversión acumuló una suba superior al 64.000%.

La transferencia demuestra que alguien pudo mover los fondos después de más de una década sin operaciones. Sin embargo, se desconoce quién autorizó la transacción y por qué decidió hacerlo ahora.

La demanda por 3.8 millones de bitcoins supuestamente abandonados

La billetera está vinculada con una demanda presentada en Nueva York por una persona que utiliza el seudónimo Noah Doe y dos empresas.

Los demandantes buscan reclamar 39.069 direcciones de Bitcoin que consideran abandonadas por sus propietarios.

En conjunto, esas billeteras contienen unos 3,8 millones de BTC, equivalentes a cerca del 18% de los 21 millones de bitcoins que podrán existir como máximo.

El argumento se basa en leyes sobre bienes perdidos o abandonados. Sin embargo, la falta de movimientos no demuestra necesariamente que una persona haya renunciado a sus bitcoins o perdido el acceso a ellos.

Además, los demandantes no tienen las claves privadas necesarias para transferir esos fondos.

En la red Bitcoin, esas claves permiten autorizar las operaciones y controlar los activos.

Por qué importa el movimiento de esta ballena

La transferencia vuelve a poner en discusión si una billetera que permanece inactiva durante años puede considerarse abandonada. Una persona puede mantener sus bitcoins sin moverlos durante mucho tiempo como inversión o por razones de seguridad.

Galaxy Research también detectó que la dirección había recibido pequeñas cantidades de Bitcoin durante una campaña realizada en 2025. Este tipo de operación, conocido como dusting, puede utilizarse para rastrear movimientos o enviar mensajes a determinadas billeteras.

El caso se suma a otros movimientos de bitcoins antiguos registrados durante 2026. Sin embargo, no todas estas operaciones implican ventas: los propietarios también pueden trasladar sus fondos por motivos de seguridad o para cambiar la forma en que los almacenan.

Por ahora, se desconoce el destino final de los u$s33,4 millones y la transferencia no resuelve la disputa judicial. Pero sí muestra que una billetera sin movimientos durante 13 años no necesariamente está abandonada.