Con un incremento del 1,56% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al alza. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Solana se posiciona como una alternativa eficiente y de bajo costo para desarrollar aplicaciones descentralizadas (DeFi y NFTs).

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, Solana utiliza su tecnología "Proof of History" para ser una blockchain más rápida que Ethereum.

El mercado de criptomonedas logra u$s2,74 billones de capitalización este lunes con un alza del 0,71%; Solana cotiza a u$s104,24.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda, subió un 1,56% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s1,30, con un circulante de u$s82.154,62 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

Con más de 39.966 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,74 billones este lunes 19 de octubre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,71% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 60,24%, Ethereum ocupa un 10,71%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,05%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 19 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.082,12 (0,82%)

Ethereum: u$s2.402,22 (0,34%)

BNB: u$s725,91 (1,19%)

Ripple: u$s1,30 (1,56%)

XRP: u$s104,24 (1,31%)

Cardano: u$s0,22 (0,03%)

Polkadot: u$s1,13 (4,02%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,01%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 19 de octubre:

Bitcoin: $133,10 millones

Ethereum: $3,90 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.113,16

XRP: $169.367,20

Cardano: $353,11

Polkadot: $1.834,53

Dogecoin: $128,54

Polygon: $149,13

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 19 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.618

DAI: $1.624,80

USDC: $1.620,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada por la empresa Ripple, es una de las criptomonedas más influyentes desde su lanzamiento en 2012. Creada por Chris Larsen y Jed McCaleb, su principal objetivo es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales, superando a los sistemas tradicionales.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza la minería basada en Proof of Work ni sistemas como Proof of Stake. En cambio, emplea un algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, marcando una diferencia notable en eficiencia.

Ripple, como respaldo de XRP, ha logrado asociaciones estratégicas con instituciones financieras en todo el mundo. Estas alianzas han permitido que XRP facilite pagos internacionales rápidos y accesibles.

Aunque algunos cuestionan su centralización, XRP sigue ganando terreno como una opción confiable. La continua inversión de Ripple en infraestructura y seguridad ha generado confianza en la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más prominentes en los pagos internacionales.