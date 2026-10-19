La sexta criptomoneda más grande por capitalización ganó 1,30% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana se posiciona como una alternativa eficiente y de bajo costo para desarrollar aplicaciones descentralizadas (DeFi y NFTs).

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, Solana utiliza su tecnología "Proof of History" para ser una blockchain más rápida que Ethereum.

El mercado de criptomonedas logra u$s2,74 billones de capitalización este lunes con un alza del 0,71%; Solana cotiza a u$s104,24.

Solana cotiza a u$s104,24 este lunes tras un aumento de 1,30% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s61.451,65 millones, según datos extraídos de Binance.

Este lunes 19 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,74 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.966 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 0,71% en el último día. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 60,24%, Ethereum le sigue con un 10,71%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,05%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El lunes 19 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s82.091,03 (0,81%)

Ethereum: u$s2.402,22 (0,34%)

BNB: u$s725,91 (1,19%)

Ripple: u$s1,30 (1,56%)

Solana: u$s104,24 (1,30%)

Cardano: u$s0,22 (0,04%)

Polkadot: u$s1,13 (4,17%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,01%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, lunes 19 de octubre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $133,10 millones

Ethereum: $3,90 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.113,16

Solana: $169.367,20

Cardano: $353,11

Polkadot: $1.834,53

Dogecoin: $128,54

Polygon: $149,13

Asimismo, este lunes 19 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.618

DAI: $1.624,80

USDC: $1.620,10

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.