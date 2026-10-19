En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal subió 0,78%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

En Argentina, el valor de Bitcoin llega a los $133,10 millones y los dólares cripto como USDT se ubican en los $1.618 en exchanges locales.

La capitalización total del sector cripto alcanzó los u$s2,74 billones, mientras Ethereum y BNB registran alzas del 0,29% y 1,23% respectivamente.

Bitcoin subió un 0,78% y alcanzó los u$s82.073,80 este lunes, consolidando su liderazgo en el mercado cripto con una dominancia del 60,22%.

Este lunes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 0,78% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s82.073,80, con un mercado circulante equivalente a u$s1,65 billones, según Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,74 billones este lunes 19 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 0,73% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 60,22%, Ethereum mantiene un 10,71%, y el resto agrupa el 29,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 19 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.073,80 (0,78%)

Ethereum: u$s2.400,80 (0,29%)

BNB: u$s726,38 (1,23%)

Ripple: u$s1,30 (1,60%)

Solana: u$s104,46 (1,50%)

Cardano: u$s0,22 (0,11%)

Polkadot: u$s1,13 (4,17%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,13%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 19 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $133,10 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.116,17

Solana: $169.937,70

Cardano: $353,64

Polkadot: $1.831,49

Dogecoin: $128,80

Polygon: $149,40

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 19 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.618

DAI: $1.624

USDC: $1.620,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.