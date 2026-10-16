En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 3,11%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto
16.10.2026 • 11:18hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 16 de octubre de 2026
XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s1,33 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 3,11% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s84.109,53 millones.
La industria global de criptomonedas llega a u$s2,76 billones de capitalización este viernes 16 de octubre, con 39.960 monedas rastreadas por CoinMarketCap.
Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 2,17% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,76%, mientras que Ethereum posee un 10,89%, y las otras monedas sumaron el 29,35%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este martes viernes 16 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:
- Bitcoin: u$s81.911,86 (1,77%)
- Ethereum: u$s2.456,97 (4,50%)
- BNB: u$s726,58 (1,56%)
- Ripple: u$s1,33 (3,11%)
- XRP: u$s105,61 (3,81%)
- Cardano: u$s0,23 (4,17%)
- Polkadot: u$s1,17 (10,68%)
- Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 16 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:
- Bitcoin: $132,62 millones
- Ethereum: $3,98 millones
- BNB: $1,18 millones
- Ripple: $2.158,27
- XRP: $171.274,20
- Cardano: $371,02
- Polkadot: $1.900,49
- Dogecoin: $132,16
- Polygon: $155,33
Por otro lado, este viernes 16 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:
- USDT: $1.615
- DAI: $1.621,16
- USDC: $1.616,80
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.
A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.
La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.
Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.
Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.