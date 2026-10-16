En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 3,11%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Desarrollada por Ripple en 2012 para pagos internacionales, XRP procesa 1.500 transacciones por segundo mediante un eficiente algoritmo de consenso.

El mercado global de criptomonedas alcanzó una capitalización de u$s2,76 billones, impulsado por un crecimiento diario del 2,17% en todo el ecosistema.

XRP cotiza hoy a u$s1,33 tras un incremento del 3,11% en las últimas 24 horas, consolidándose como la cuarta criptomoneda más popular del mercado.

XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s1,33 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 3,11% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s84.109,53 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,76 billones de capitalización este viernes 16 de octubre, con 39.960 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 2,17% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,76%, mientras que Ethereum posee un 10,89%, y las otras monedas sumaron el 29,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 16 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.911,86 (1,77%)

Ethereum: u$s2.456,97 (4,50%)

BNB: u$s726,58 (1,56%)

Ripple: u$s1,33 (3,11%)

XRP: u$s105,61 (3,81%)

Cardano: u$s0,23 (4,17%)

Polkadot: u$s1,17 (10,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 16 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $132,62 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.158,27

XRP: $171.274,20

Cardano: $371,02

Polkadot: $1.900,49

Dogecoin: $132,16

Polygon: $155,33

Por otro lado, este viernes 16 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.615

DAI: $1.621,16

USDC: $1.616,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.