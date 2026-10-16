La sexta criptomoneda más grande por capitalización ganó 3,85% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana compite con Ethereum en DeFi y NFT, ofreciendo miles de transacciones/segundo y bajos costos operativos.

Solana subió 3,85% a u$s105,61; el mercado de criptomonedas creció 2,24% a u$s2,75 billones este viernes.

Solana subió 3,85% en las últimas 24 horas, situándose en u$s105,61 por unidad este viernes, con una capitalización de u$s62.235,66 millones, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 16 de octubre una capitalización de u$s2,75 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.960 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 2,24% en el último día. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,75%, Ethereum en el 10,89%, y el resto de criptomonedas representa el 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 16 de octubre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s81.924,60 (1,85%)

Ethereum: u$s2.457,19 (4,61%)

BNB: u$s726,58 (1,56%)

Ripple: u$s1,33 (3,14%)

Solana: u$s105,61 (3,85%)

Cardano: u$s0,23 (4,17%)

Polkadot: u$s1,17 (10,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, viernes 16 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $132,62 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.158,27

Solana: $171.274,20

Cardano: $371,02

Polkadot: $1.900,49

Dogecoin: $132,16

Polygon: $155,33

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al viernes 16 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.615

DAI: $1.621,16

USDC: $1.617,20

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.