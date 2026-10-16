En las últimas 24 horas, la segunda cripto más relevante subió un 4,61%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

La plataforma de Ethereum impulsó la creación de tokens, NFTs y el desarrollo de la Web3, potenciando la autonomía digital.

Mercado de criptomonedas crece a u$s2,75 billones; Ethereum subió 4,61% a u$s2.457,19 el 16 de octubre.

Con un valor circulante de u$s300.120,33 millones, Ethereum subió un 4,61% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.457,19 este viernes, de acuerdo con los registros de Binance.

El viernes 16 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,75 billones, según el panel de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 2,24% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,75%, Ethereum con un 10,89%, y las demás monedas lograron un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al viernes 16 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s81.924,60 (1,85%)

Ethereum: u$s2.457,19 (4,61%)

BNB: u$s726,61 (1,59%)

Ripple: u$s1,33 (3,14%)

Solana: u$s105,61 (3,85%)

Cardano: u$s0,23 (4,17%)

Polkadot: u$s1,17 (10,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al viernes 16 de octubre:

Bitcoin: $132,62 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.158,27

Solana: $171.274,20

Cardano: $371,02

Polkadot: $1.900,49

Dogecoin: $132,16

Polygon: $155,33

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este viernes 16 de octubre a estos valores en pesos:

USDT: $1.615

DAI: $1.621,16

USDC: $1.617,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, es una blockchain que ha marcado una diferencia significativa en la tecnología de criptomonedas.

Mientras Bitcoin validaba el uso de la blockchain para realizar transacciones financieras descentralizadas, Ethereum fue más allá, permitiendo la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) gracias a la implementación de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten la automatización de tareas y transacciones sin la intervención de terceros, lo que otorga mayor seguridad y transparencia al ecosistema. El proyecto se financió mediante un crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), pronto ganó popularidad.

Los contratos inteligentes no solo sirven para transacciones financieras, sino que también permiten aplicaciones en otros campos como la logística, la atención médica y más. Este enfoque amplió las posibilidades de la tecnología blockchain más allá de las monedas digitales.

Ethereum también popularizó la creación de tokens, lo que permitió el surgimiento de activos digitales como las stablecoins, cuyo valor está vinculado a activos tradicionales, y los NFT (tokens no fungibles), los cuales han transformado mercados como el arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha revolucionado la forma en que entendemos la propiedad en el entorno digital. La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras redes basadas en su estructura, como BNB y Avalanche, fueran creadas.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha logrado mejorar la escalabilidad y la eficiencia de Ethereum, permitiendo una mayor velocidad de transacciones y reduciendo los costos asociados.

Finalmente, Ethereum ha jugado un papel central en el impulso de la Web3, una nueva era de Internet descentralizada que promueve la privacidad y autonomía de los usuarios.

Al eliminar intermediarios y poner el control de los datos en manos de los usuarios, Ethereum ha sido clave en la construcción de un futuro más transparente y justo.