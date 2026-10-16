En las últimas 24 horas, la criptomoneda más popular aumentó 1,85%. Cómo variaron las otras monedas digitales y los dólares cripto

Aprende cómo comprar criptomonedas de forma segura en Argentina a través de exchanges reguladas por la CNV.

Bitcoin domina el mercado con 59,75%; su cotización en Argentina alcanza los $132,62 millones este 16 de octubre.

El mercado de criptomonedas creció 2,24% con una capitalización de u$s2,75 billones, y Bitcoin supera los u$s81.900.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,65 billones, registró un aumento de 1,85% en las últimas 24 horas, llegando a u$s81.924,60 este viernes, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 16 de octubre una capitalización de u$s2,75 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.960 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del 2,24% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,75%, seguido por Ethereum con un 10,89%. El resto suma un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al viernes 16 de octubre son:

Bitcoin: u$s81.924,60 (1,85%)

Ethereum: u$s2.455,68 (4,66%)

BNB: u$s726,61 (1,59%)

Ripple: u$s1,33 (3,18%)

Solana: u$s105,63 (3,91%)

Cardano: u$s0,23 (4,17%)

Polkadot: u$s1,17 (10,90%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al viernes 16 de octubre:

Bitcoin: $132,62 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.165,90

Solana: $171.196,50

Cardano: $372,28

Polkadot: $1.911,72

Dogecoin: $132,45

Polygon: $155,68

Además, al viernes 16 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.615

DAI: $1.621,32

USDC: $1.617

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, comprar criptomonedas requiere tener una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que funcionan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferir pesos para fondear y comprar activos digitales.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de interés y adquirirla en pesos. Algunas plataformas también aceptan tarjetas de crédito como forma de pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar monedas digitales y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando a compradores y vendedores directamente.

En este caso, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Siempre es importante verificar la reputación del vendedor antes de completar la operación.

Finalmente, los expertos sugieren evitar plataformas poco seguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios. La falta de medidas de seguridad expone a los usuarios a estafas y robo de datos.