El empresario opinó que estos activos absorberán la liquidez generada cuando estalle la burbuja de la IA y los bancos centrales deban intervenir el mercado

Proyecta BTC a $1M y ETH a $200K, como activos clave si estalla el sector tecnológico entre 2027-2028.

Anticipa que bancos centrales inyectarán liquidez tras el ajuste de IA, que buscará refugio en BTC y ETH.

Arthur Hayes (BitMEX) recomienda invertir en Bitcoin y Ethereum (BTC, ETH) ante la burbuja de IA.

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, instó a los traders a abrir posiciones largas en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) en lugar de apostar por la inteligencia artificial (IA).

El empresario opinó que estos activos absorberán la liquidez que se genere cuando estalle la burbuja de la IA y los bancos centrales deban intervenir con rescates multimillonarios.

Según su visión, BTC podría superar el millón de dólares y ETH alcanzaría los u$s200.000.

Arthur Hayes advirtió que Bitcoin y Ethereum servirán como refugio cuando estalle la burbuja de la IA

El ejecutivo publicó el 15 de octubre de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que resumió su estrategia en dos palabras: Long BTC, ETH.

Su argumento es que cada gran tecnología atraviesa un ciclo de sobreinversión, corrección y posterior rescate con dinero público. En su lectura, el boom de los centros de datos de IA está cerca de ese punto crítico, que podría llegar entre 2027 y 2028.

Cuando se produzca el rescate, Hayes espera que los bancos centrales impriman más dinero que tras la crisis de 2008.

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, cree que BTC y ETH servirán como refugio ante el estallido de la IA

Esa liquidez, sostiene, buscará refugio en activos alternativos como Bitcoin y Ethereum, replicando lo ocurrido durante la pandemia de 2020, cuando el balance de la Reserva Federal se duplicó y BTC pasó de menos de u$s5.000 a más de u$s60.000 en un año.

Hayes acompañó su mensaje con un gráfico de la caída de CoreWeave, uno de los principales proveedores de nube para IA, que perdió más de 15% en una sola jornada.

Para él, apostar en corto contra las acciones de IA es una estrategia arriesgada, ya que exige acertar el momento exacto del desplome y el rescate podría llegar antes de lo esperado. Prefiere, en cambio, posicionarse en los activos que recibirán el flujo de dinero una vez que se produzca la intervención estatal.

No todos comparten la visión de Hayes. Analistas como Tom Lee, cofundador de Fundstrat, sostienen que la inteligencia artificial está más cerca de la etapa de expansión de Internet en 1997 que de la burbuja de 1999, lo que retrasaría un eventual estallido hasta 2033.

Criptomonedas ganan terreno frente a la inteligencia artificial por temor a un estallido

Además de Hayes, otros referentes del ecosistema financiero y cripto advirtieron que las criptomonedas podrían ser una mejor apuesta que la inteligencia artificial, ante el riesgo de que esta última esté transitando una burbuja.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, detalló que una corrección en el sector de IA podría convertirse en el principal riesgo para Bitcoin en 2026.

Sin embargo, también destacó que, tras un eventual ajuste, las criptomonedas podrían absorber liquidez y consolidarse como refugio, dado que mantienen una correlación positiva con los mercados tradicionales.

En tanto, gestores de fondos encuestados por Bank of America precisaron que casi la mitad de los gestores consultados identificaron la "burbuja de IA" como el riesgo más significativo para los mercados globales en 2026.

En ese escenario, varios anticipan que los activos digitales, especialmente Bitcoin, podrían beneficiarse de la salida de capital de las tecnológicas sobrevaluadas.

Un informe publicado en junio de 2026 por Bitrue sostuvo que el estallido de la burbuja de IA desencadenará una contracción del crédito y obligará a los bancos centrales a inyectar liquidez.

Esa liquidez, según el análisis, alimentará un nuevo bull run de criptomonedas, con Bitcoin proyectado hacia los u$s155.000 para finales de 2026. Además, se espera que sectores como la tokenización de activos del mundo real y DePIN reciban flujos de capital significativos