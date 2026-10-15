Doctor Profit, quien anticipó el máximo histórico de 2025, detectó una señal alcista en bitcoin tras un nuevo testeo de un soporte clave.

Mantenerse sobre la MA50 es clave; el analista proyecta que Bitcoin podría alcanzar los u$s92.000.

El trader Doctor Profit basa su análisis en el apoyo de la criptomoneda sobre la media móvil de 50 días (MA50).

Bitcoin (BTC) cotiza por debajo de los u$s81.000, tras registrar una caída de 1,87% en los últimos siete días.

Sin embargo, el trader conocido como Doctor Profit identificó una señal que podría anticipar una nueva suba: el precio volvió a apoyarse sobre la media móvil de 50 días, un indicador que utiliza para analizar la tendencia del mercado.

El analista, reconocido por anticipar el máximo histórico de bitcoin en octubre de 2025, consideró que este nivel funciona como un soporte para la cotización.

Según su lectura, si la criptomoneda logra mantenerse por encima de esa referencia, podría recuperar impulso alcista y avanzar hacia los u$s92.000.

Bitcoin vuelve a probar un soporte clave

Doctor Profit destacó que Bitcoin mantiene un comportamiento positivo desde que tocó un mínimo y recuperó la media móvil simple de 50 días (MA50).

En sus publicaciones, el trader sostuvo que bitcoin "realmente nunca reprobó este nivel desde el gran movimiento alcista".

Con esa afirmación, indicó que la criptomoneda logró conservar esta referencia técnica durante los retrocesos registrados después de iniciar su recuperación.

Ahora, el activo volvió a acercarse a esa misma referencia. El gráfico marca un nuevo testeo en torno a los u$s81.282 y proyecta un posible movimiento hacia los u$s92.000 si el soporte se mantiene.

Esta proyección depende de que bitcoin conserve ese nivel. Si el precio pierde la media móvil de 50 días, la señal alcista podría debilitarse.

Qué puede pasar con el precio de bitcoin

La lectura de Doctor Profit se apoya en el análisis técnico, pero también se relaciona con el comportamiento general del mercado de criptomonedas.

La evolución de los flujos de capital, la demanda de los inversores y las condiciones macroeconómicas pueden influir en la cotización de bitcoin.

En este escenario, el nivel de la MA50 será una referencia para evaluar si la corrección reciente representa una pausa dentro de una tendencia alcista o el comienzo de un movimiento bajista más profundo.

Por ahora, el objetivo de u$s92.000 es una proyección del analista y no una garantía de recuperación.

La evolución del precio en las próximas jornadas permitirá observar si bitcoin consigue sostener el soporte y retomar el impulso alcista.