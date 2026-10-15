La sexta criptomoneda más popular subió 0,77% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, ofrece alta velocidad y bajos costos frente a Ethereum para DeFi y NFT.

Solana cotiza a u$s105,61 (+0,77%) en Binance, con una capitalización de u$s62.230 millones este jueves.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un incremento de 0,77% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este jueves a u$s105,61, con una capitalización de mercado de u$s62.230,90 millones.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,75 billones este jueves 15 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del 0,14% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,92%, Ethereum lo sigue con un 10,78%, y el resto suma un 29,30%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 15 de octubre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s82.116,85 (0,38%)

Ethereum: u$s2.432,30 (-0,36%)

BNB: u$s730,21 (-0,10%)

Ripple: u$s1,34 (0,04%)

Solana: u$s105,61 (0,77%)

Cardano: u$s0,23 (-0,35%)

Polkadot: u$s1,11 (-1,96%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 15 de octubre:

Bitcoin: $133,11 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.172,16

Solana: $171.695,60

Cardano: $372,99

Polkadot: $1.804,94

Dogecoin: $131,69

Polygon: $154,19

Además, al jueves 15 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.617,20

DAI: $1.620,69

USDC: $1.618,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más prometedoras del ecosistema cripto. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, se creó para abordar los problemas de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

La innovación más destacada de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), un sistema que organiza las transacciones de forma eficiente antes de ser procesadas, permitiendo mayor velocidad y menores costos. Ethereum, en sus comienzos, procesaba unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, convirtiéndose en una opción más escalable.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una blockchain ideal para aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una alternativa viable frente a las limitaciones de Ethereum, especialmente por los altos costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido significativamente, atrayendo a desarrolladores que valoran su eficiencia técnica y accesibilidad. Aunque Ethereum sigue siendo líder en adopción global, Solana ha emergido como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan la velocidad y los bajos costos.

Sin embargo, Solana ha tenido desafíos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Estos problemas han sido atendidos por su equipo, que trabaja constantemente para fortalecer la red y su infraestructura.

Hoy en día, Solana es una blockchain que combina innovación, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un contendiente destacado en la industria blockchain frente a Ethereum.