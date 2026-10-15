La criptomoneda número uno creció 0,34% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Guía para comprar criptomonedas en Argentina de forma segura, utilizando exchanges reguladas por la CNV o P2P.

Ethereum alcanza los u$s2.431,80, y el mercado cripto general retrocedió 0,13% al jueves 15 de octubre.

Bitcoin, la la divisa digital de mayor capitalización de mercado con un valor total de u$s1,65 billones, registró un aumento de 0,34% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s82.116,35 por unidad este jueves, según datos de Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 15 de octubre un total de u$s2,75 billones en capitalización de mercado para más de 39.955 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del 0,13% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,92%, Ethereum con un 10,78%, y las demás monedas lograron un 29,29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al jueves 15 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s82.116,35 (0,34%)

Ethereum: u$s2.431,80 (-0,41%)

BNB: u$s730,17 (-0,10%)

Ripple: u$s1,33 (-0,10%)

Solana: u$s105,51 (0,72%)

Cardano: u$s0,23 (-0,21%)

Polkadot: u$s1,11 (-1,92%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,17%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 15 de octubre:

Bitcoin: $133,11 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.172,16

Solana: $171.695,60

Cardano: $372,99

Polkadot: $1.804,94

Dogecoin: $131,69

Polygon: $154,19

Además, al jueves 15 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.616,20

DAI: $1.620,69

USDC: $1.618

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas antes mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos. De esta forma, puede fondearse fácilmente para adquirir criptomonedas.

Luego, habrá que elegir la divisa digital en la que se desee invertir y comprarla con pesos. Algunas exchanges además permiten adquirir monedas digitales con tarjeta de crédito, ya sea a través de un proveedor internacional o Mercado Pago.

Estas exchanges, además, permiten canjear entre distintos tipos de activos virtuales y realizar transferencias de criptomonedas por medio de QR o clave pública a otras exchanges y billeteras sin custodia.

Otra posibilidad es adquirir estos activos mediante el sistema persona a persona (P2P), en el que un usuario compra y otro vende divisa virtual.

Así, es posible permite elegir entre varios medios de pago, como saldos en cuentas bancarias o fintech, plataformas como PayPal o similares, etcétera. La clave es revisar los detalles del vendedor, como su reputación, cantidad de operaciones, tiempo promedio de liberación, etcétera.

Los expertos recomiendan evitar plataformas que no cumplen con los requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Es decir, que no contemplan mecanismos de detección de palabras o enlaces maliciosos que los estafadores suelen utilizar para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, diseñados para robar sus datos y vaciar sus cuentas.