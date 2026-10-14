La plataforma obtuvo la licencia de la FMA de Austria y los clientes contarán ahora con un marco normativo unificado basado en transparencia y seguridad

Esta licencia impulsa la confianza de usuarios e inversores institucionales, fomentando el desarrollo del sector cripto.

Clientes accederán a trading fiable y localmente regulado, bajo un marco normativo unificado que da seguridad.

BingX EU obtuvo la licencia MiCAR de la FMA Austria para ofrecer servicios cripto regulados en 29 países del EEE.

Los usuarios de BingX EU podrán acceder a servicios cripto regulados en 29 países del Espacio Económico Europeo, sujeto a los procesos de pasaporte vigentes, luego que la firma obtuviera la licencia MiCAR.

Los clientes contarán con un marco normativo unificado basado en transparencia, seguridad y protección del inversor, de acuerdo a un informe de Bing al que tuvo acceso iProUP.

Tendrán una experiencia de trading fiable y regulada a nivel local, con la supervisión de la FMA de Austria.

La oferta apunta tanto a usuarios minoristas como a clientes institucionales.

La mayor claridad regulatoria busca reforzar la confianza y facilitar la participación institucional.

Los servicios regulados todavía están en preparación de lanzamiento.

BingX EU recibe la licencia MiCAR de la FMA de Austria

BingX EU, a través de MEGE zweite GmbH, obtuvo la licencia conforme al reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA o MiCAR).

La autorización fue otorgada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Austria (FMA).

Permite ofrecer servicios cripto regulados en 29 países del EEE mediante el pasaporte europeo.

Para BingX, es un hito en su expansión europea.

La licencia refleja su compromiso a largo plazo con un crecimiento responsable en la región.

A través de su entidad europea regulada, la plataforma ofrecerá servicios que cumplen la normativa y responden a las necesidades cambiantes de sus usuarios.

Del trámite a la autorización: el camino de BingX EU

BingX presentó ante la FMA su solicitud como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el Reglamento (UE) 2023/1114.

En una actualización del 16 de junio de 2026, la firma informó que el trámite estaba en etapa avanzada, aunque aún sin aprobación.

Austria se consolidó como una de las jurisdicciones elegidas por exchanges para tramitar licencias MiCAR.

WhiteBIT EU, por ejemplo, recibió su autorización de la FMA y puede operar en el EEE, con excepción de Malta.

Ese antecedente muestra que el alcance del pasaporte puede tener matices por país, por lo que conviene confirmar dónde se habilitan los servicios.

BingX indicó que los activos de los clientes siguen sujetos a los acuerdos de custodia y salvaguarda aplicables.

Claridad regulatoria: por qué importa para el sector cripto

A medida que los activos digitales se integran en el sistema financiero, la claridad regulatoria gana peso.

Un marco claro fortalece la confianza de los usuarios, fomenta la participación institucional y permite un desarrollo sostenible del sector.

Según BingX, este enfoque combina innovación con altos estándares de seguridad, transparencia y responsabilidad.

La compañía busca contribuir así a un entorno más accesible para la adopción de activos digitales en la región.

Daniel Lai, CEO de BingX EU, subrayó que la prioridad es ofrecer a los usuarios europeos una experiencia de trading fiable y regulada localmente.

Y agregó: "Operar bajo MiCAR permite prestar servicios en un marco normativo claro que genera confianza; ese marco respalda el desarrollo a largo plazo del ecosistema digital europeo; la licencia permite combinar innovación con los estándares de seguridad que esperan usuarios e instituciones".

Cómo serán los próximos pasos de BingX EU en el Espacio Económico Europeo

Para Lai, esta base puede crear un entorno más accesible y sostenible para la adopción continuada de activos digitales.

Con vistas al futuro, BingX EU seguirá trabajando con la FMA y con otros organismos reguladores europeos mientras prepara el lanzamiento de sus servicios regulados en el EEE.

La firma reafirmó su compromiso de operar dentro del marco regulatorio europeo, con el objetivo de ofrecer un acceso seguro, transparente y conforme a la normativa a servicios de criptoactivos.

Desde la firma instaron a seguir los canales oficiales de la plataforma para conocer la fecha de lanzamiento.

BingX también subrayó que como toda inversión en criptoactivos, implica riesgos de mercado: la licencia regula a la plataforma, pero no garantiza rendimientos.