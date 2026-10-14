La criptomoneda número tres bajó 3,17% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

La capitalización global del mercado cripto alcanzó los u$s2,74 billones este miércoles, en una jornada donde Bitcoin mantiene una cuota del 59,85%.

XRP cotiza a u$s1,33 tras registrar un descenso del 3,17% en las últimas 24 horas, consolidándose como la cuarta criptomoneda líder del mercado.

XRP, la cuarta criptomoneda líder, reporta un descenso de 3,17% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este miércoles a u$s1,33, con una capitalización de mercado de u$s83.916,26 millones.

Este miércoles 14 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,74 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.947 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -2,08% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 59,85%, seguido por Ethereum con un 10,84%. El resto de monedas captó un 29,31%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 14 de octubre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s81.678,71 (-2,06%)

Ethereum: u$s2.433,27 (-3,38%)

BNB: u$s728,93 (-2,05%)

Ripple: u$s1,33 (-3,17%)

XRP: u$s104,02 (-3,32%)

Cardano: u$s0,23 (-2,97%)

Polkadot: u$s1,13 (-2,91%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al miércoles 14 de octubre:

Bitcoin: $132,06 millones

Ethereum: $3,94 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.151,35

XRP: $168.472,10

Cardano: $368,90

Polkadot: $1.829,19

Dogecoin: $133,15

Polygon: $156,36

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 14 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.613,10

DAI: $1.623,31

USDC: $1.614,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada por la empresa Ripple, es una de las criptomonedas más influyentes desde su lanzamiento en 2012. Creada por Chris Larsen y Jed McCaleb, su principal objetivo es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales, superando a los sistemas tradicionales.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza la minería basada en Proof of Work ni sistemas como Proof of Stake. En cambio, emplea un algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, marcando una diferencia notable en eficiencia.

Ripple, como respaldo de XRP, ha logrado asociaciones estratégicas con instituciones financieras en todo el mundo. Estas alianzas han permitido que XRP facilite pagos internacionales rápidos y accesibles.

Aunque algunos cuestionan su centralización, XRP sigue ganando terreno como una opción confiable. La continua inversión de Ripple en infraestructura y seguridad ha generado confianza en la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más prominentes en los pagos internacionales.