En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 2,14%. Los valores actuales de las otras monedas virtuales y los dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina, usar exchanges reguladas por CNV como Binance; evitar plataformas inseguras.

En Argentina, Bitcoin se opera a $133,52 millones y Ethereum a $3,96 millones; stablecoins como USDT valen $1.613,20.

Bitcoin cae 2,14% a u$s81.559,74 hoy; el mercado de criptomonedas baja 2,11% a u$s2,74 billones.

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un descenso de 2,14% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este miércoles a u$s81.559,74, con una capitalización de mercado de u$s1,64 billones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,74 billones este miércoles 14 de octubre, según el monitoreo de 39.947 monedas en CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -2,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,85%, Ethereum le sigue con un 10,83%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,32%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del miércoles 14 de octubre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s81.559,74 (-2,14%)

Ethereum: u$s2.427,24 (-3,43%)

BNB: u$s728,99 (-1,82%)

Ripple: u$s1,33 (-2,83%)

Solana: u$s103,92 (-2,81%)

Cardano: u$s0,23 (-2,78%)

Polkadot: u$s1,12 (-2,66%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, miércoles 14 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $133,52 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.155,01

Solana: $168.724

Cardano: $368,64

Polkadot: $1.824,76

Dogecoin: $133,27

Polygon: $156,48

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 14 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.613,20

DAI: $1.623,81

USDC: $1.614,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, comprar criptomonedas requiere tener una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que funcionan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferir pesos para fondear y comprar activos digitales.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de interés y adquirirla en pesos. Algunas plataformas también aceptan tarjetas de crédito como forma de pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar monedas digitales y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando a compradores y vendedores directamente.

En este caso, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Siempre es importante verificar la reputación del vendedor antes de completar la operación.

Finalmente, los expertos sugieren evitar plataformas poco seguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios. La falta de medidas de seguridad expone a los usuarios a estafas y robo de datos.