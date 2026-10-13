Con una merma del 0,32% en las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Pese a disputas con la SEC, XRP procesa 1.500 transacciones por segundo, influyendo en pagos internacionales.

El mercado global de criptomonedas decrece 0,14% en 24h; XRP cotiza a u$s1,37.

XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este martes a u$s1,37 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,32% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s86.736,60 millones.

El mercado cripto mundial reporta este martes 13 de octubre una capitalización de u$s2,80 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un 0,14% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,83%, Ethereum ocupa un 10,96%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 13 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s83.458,57 (0,86%)

Ethereum: u$s2.516,34 (-0,44%)

BNB: u$s744,66 (-0,26%)

Ripple: u$s1,37 (-0,32%)

XRP: u$s107,62 (-1,18%)

Cardano: u$s0,24 (-3,41%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,37%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,83%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al martes 13 de octubre:

Bitcoin: $134,73 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.221,58

Solana: $174.031,40

Cardano: $381,19

Polkadot: $1.883,36

Dogecoin: $136,55

Polygon: $161,82

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 13 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.610,90

DAI: $1.620,30

USDC: $1.611,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.

Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.

Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.