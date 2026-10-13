La segunda criptomoneda más popular bajó 0,50% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

La red Ethereum, creada por Vitalik Buterin, se consolidó como pilar de la Web3 mediante contratos inteligentes que automatizan acuerdos sin intermediarios.

El mercado global de criptomonedas registra un decrecimiento diario del 0,10%, con Bitcoin dominando el 59,82% del sector frente al 10,96% de Ethereum.

Ethereum cotiza a u$s2.516,12 este martes tras una baja del 0,50% en las últimas 24 horas, alcanzando una capitalización de mercado de u$s307.295 millones.

Ethereum bajó 0,50% en las últimas 24 horas, situándose en u$s2.516,12 por unidad este martes, con una capitalización de u$s307.295,82 millones, según Binance.

Con más de 39.942 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,80 billones este martes 13 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del 0,10% en el último día. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,82%, Ethereum en el 10,96%, y el resto de criptomonedas representa el 29,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 13 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s83.444,98 (0,78%)

Ethereum: u$s2.516,12 (-0,50%)

BNB: u$s744,83 (-0,25%)

Ripple: u$s1,37 (-0,34%)

Solana: u$s107,62 (-1,20%)

Cardano: u$s0,24 (-3,42%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,43%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 13 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $134,61 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.221,58

Solana: $174.031,40

Cardano: $381,19

Polkadot: $1.883,36

Dogecoin: $136,55

Polygon: $161,82

Además, al martes 13 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.610,50

DAI: $1.619,59

USDC: $1.611,60

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin con la misión de expandir las capacidades de la blockchain más allá de las criptomonedas.

Al tiempo que Bitcoin probaba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia del sistema.

La financiación de Ethereum fue posible gracias a un exitoso crowdfunding en 2014, que permitió la creación de la criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para la expansión de Ethereum, ya que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera autónoma y sin necesidad de confianza en un intermediario.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Las stablecoins, que están respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que representan bienes únicos y coleccionables en el mundo digital, son ejemplos de cómo la blockchain de Ethereum ha cambiado el panorama de la economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha sido clave para el crecimiento de la red, permitiendo que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se construyan sobre su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han ayudado a mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción, haciendo de Ethereum una plataforma más eficiente.

Finalmente, Ethereum ha sido un pilar importante en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone la privacidad y el control en manos de los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como gobiernos y corporaciones. La Web3 promete una experiencia más segura, transparente y justa para todos.