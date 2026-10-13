El economista Alberto Ades explicó por qué la Argentina será más cara en dólares si consolida el equilibrio fiscal y descartó asumir como ministro.

El economista y analista de Wall Street Alberto Ades intervino de lleno en la discusión sobre la competitividad cambiaria y la sostenibilidad del esquema oficial tras haber participado de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.

Durante una entrevista concedida a Radio Splendid, el especialista analizó el valor de la divisa, respaldó las reformas estructurales y desactivó de manera tajante las versiones que lo señalaban como un eventual sucesor de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía.

En su lectura macroeconómica, el consultor financiero reconoció que, en términos teóricos o de preferencia personal, preferiría un valor de la moneda extranjera más elevado para amortiguar presiones inmediatas, aunque remarcó la inviabilidad de forzar ese movimiento sin desajustar el programa de estabilización: "Si yo pudiera, a mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil", admitió.

Ades fundamentó que la cotización vigente resulta lógica en el marco del proceso de desinflación: "El nivel del dólar actual es el nivel del dólar que tiene sentido tener en una economía que está en transición a ser una economía mejor y más ordenada".

Ades y Milei

¿Por qué la Argentina será más cara en dólares en comparación con ciclos anteriores?

Al analizar la evolución del tipo de cambio real, el especialista rechazó los diagnósticos que advierten sobre un atraso cambiario artificial y contrapuso el momento actual con los períodos de crisis severa:

Medición histórica: Según sus estimaciones, el peso se encuentra actualmente un 29% más fuerte frente al promedio histórico, ubicándose en registros similares a los observados a lo largo de 2017 .

Coherencia de largo plazo: Ades sostuvo que una moneda local robusta es consistente con una economía que normaliza sus cuentas: "Si la Argentina se convierte en un país normal, con cuentas públicas ordenadas, con un sector externo pujante con crecimiento de energía, minería, inflación de un dígito, una economía más abierta integrada al mundo, más desregulada y con crecimiento de la productividad, vamos a ser más caros en dólares de lo que fuimos en 2022 o anteriores períodos en donde nos fue muy mal".

El análisis de Ades implica que una Argentina ordenada y en crecimiento tendrá inevitablemente precios más altos medidos en dólares, rompiendo con la lógica de las crisis recurrentes donde el país se volvía "barato" por el colapso económico.

¿Qué respondió sobre las versiones de un desembarco en el Ministerio de Economía?

El analista radicado en el exterior aprovechó la entrevista radial para desmentir los trascendidos que cobraron fuerza tras su visita a la Casa Rosada junto a la plana mayor del Gobierno.

El economista recordó que mantiene un vínculo con el jefe de Estado desde 2023, pero aclaró que su presencia en el encuentro oficial se limitó a una exposición técnica sobre el panorama global: "Luego de que me invitara a dar una charla se tejió toda una especulación de que yo me estaba probando el traje de 'Toto' Caputo. Ministro de Economía yo no quiero ser", sentenció para clausurar el debate sobre eventuales cambios en el gabinete económico.