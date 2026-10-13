La Justicia salteña extradita a Nicolás Mendioroz Juncosa desde Australia: los detalles de la causa por administración fraudulenta con cripto.

Un operativo coordinado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) culminó con la localización y arresto en Australia del ciudadano argentino Nicolás Mendioroz Juncosa, de 37 años. El imputado enfrentará un proceso de extradición formal hacia la provincia de Salta, cuyo arribo bajo custodia de fuerzas de seguridad federales quedó programado para el miércoles 15 de octubre de 2026.

La medida procesal reactivará el expediente penal radicado en la Ciudad Judicial de Salta, donde el sospechoso permanece imputado por presunta estafa y administración fraudulenta mediante operaciones con Bitcoin (BTC). Mendioroz Juncosa se encontraba prófugo de los tribunales locales desde 2022, luego de que se formalizaran las primeras denuncias por la falta de restitución de capitales captados a inversores particulares.

De acuerdo con las actuaciones judiciales reportadas por el diario salteño La Tribuna, la maniobra investigada comenzó a ejecutarse en 2021. Los damnificados denuncian un perjuicio económico consolidado que supera los u$s170.000, derivado de promesas de rendimientos a través de supuestos esquemas de gestión y arbitraje en activos digitales.

¿Cómo operaba el presunto esquema de captación y qué denunciaron los damnificados?

Las presentaciones formuladas por las presuntas víctimas sostienen que el imputado utilizaba sus vínculos sociales y comerciales dentro de la provincia para generar credibilidad.

El mecanismo consistía en convencer a allegados y ahorristas particulares de entregar fondos en moneda dura bajo el compromiso de administrarlos en plataformas de inversión basadas en Bitcoin. Sin embargo, con el paso de los meses los retornos prometidos se interrumpieron y los fondos iniciales no fueron reintegrados a sus titulares.

Ante la novedad de la captura internacional, los querellantes celebraron el avance del expediente tras años de parálisis procesal: "Desde 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero, una respuesta que lleva años esperando en los cajones de la Ciudad Judicial y que el trabajo de Interpol nos abrió una ventana de esperanza", manifestaron los afectados a la prensa local, remarcando que el acusado aprovechaba su inserción en círculos de poder económico para inspirar confianza en las víctimas.

¿Por qué la Justicia rechazó el pedido de la defensa para evitar su detención en el país?

Frente a la inminencia del traslado desde Oceanía, el entorno familiar de Mendioroz Juncosa intentó frenar el encarcelamiento efectivo mediante la presentación de un recurso de eximición de prisión.

La defensa del acusado ofreció un inmueble en garantía como caución real para asegurar que el imputado se presentara a derecho en la provincia sin permanecer privado de la libertad. No obstante, el planteo fue rechazado por el juzgado interviniente tras la férrea oposición de los abogados querellantes, quienes argumentaron la existencia de un evidente peligro de fuga.

Los demandantes advirtieron que el sospechoso buscaba dilatar el proceso a la espera de la prescripción de la acción penal para regresar al país sin rendir cuentas judiciales. Con la negativa judicial confirmada, el proceso continuará su trámite formal en los tribunales provinciales con el imputado detenido bajo custodia tan pronto arribe a suelo argentino.