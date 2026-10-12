La criptomoneda número tres en capitalización retrocedió 1,49% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

XRP se consolida en pagos transfronterizos con RippleNet, pese a desafíos de centralización y retos legales con la SEC.

El valor de XRP alcanzó u$s1,38 el 12 de octubre, registrando un descenso del 1,49% en 24 horas y u$s87.003 M de mercado.

Este lunes, XRP alcanzó los u$s1,38 tras un descenso de 1,49% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s87.003,35 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este lunes 12 de octubre una capitalización de u$s2,79 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -0,42% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,37%, Ethereum le sigue con un 11%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al lunes 12 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s82.548,43 (-0,59%)

Ethereum: u$s2.517,19 (0,51%)

BNB: u$s745,29 (-0,53%)

Ripple: u$s1,38 (-1,49%)

XRP: u$s108,97 (-0,57%)

Cardano: u$s0,24 (-2,05%)

Polkadot: u$s1,25 (0,92%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al lunes 12 de octubre:

Bitcoin: $133,29 millones

Ethereum: $4,07 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.240,61

XRP: $177.294,60

Cardano: $397,29

Polkadot: $2.041,34

Dogecoin: $138,72

Polygon: $170,37

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 12 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.610

DAI: $1.618,37

USDC: $1.611,20

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.

Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.

Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.