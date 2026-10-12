La criptomoneda número uno descendió 0,28% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Compra criptomonedas de forma segura en exchanges reguladas por la CNV y evita estafas como Paxful.

Se informan precios de Ethereum, BNB, Ripple, Solana y stablecoins en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin bajó 0,28% en las últimas 24 horas, situándose en u$s82.829,33 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s1,66 billones, según Binance.

El lunes 12 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,80 billones, según el panel de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,03% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,36%, seguido de Ethereum con el 11,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 12 de octubre:

Bitcoin: u$s82.829,33 (-0,28%)

Ethereum: u$s2.530,38 (1,02%)

BNB: u$s747,25 (-0,20%)

Ripple: u$s1,39 (-0,93%)

Solana: u$s109,71 (0,15%)

Cardano: u$s0,25 (-0,99%)

Polkadot: u$s1,26 (1,48%)

Dogecoin: u$s0,09 (0,30%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al lunes 12 de octubre:

Bitcoin: $133,69 millones

Ethereum: $4,09 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.240,61

Solana: $177.294,60

Cardano: $397,29

Polkadot: $2.041,34

Dogecoin: $138,72

Polygon: $169,22

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 12 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.610

DAI: $1.618,17

USDC: $1.611,20

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.