La criptomoneda número uno descendió 0,28% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto
12.10.2026 • 11:40hs • Cotizaciones
Cotizaciones
Precio de Bitcoin: Precio de las criptomonedas top: cuánto valen en Argentina y a nivel global hoy, 26 de enero de 2026vale en Argentina y a nivel global hoy, 26 de enero de 2026
Bitcoin bajó 0,28% en las últimas 24 horas, situándose en u$s82.829,33 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s1,66 billones, según Binance.
El lunes 12 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,80 billones, según el panel de CoinMarketCap.
De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,03% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,36%, seguido de Ethereum con el 11,02%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 12 de octubre:
- Bitcoin: u$s82.829,33 (-0,28%)
- Ethereum: u$s2.530,38 (1,02%)
- BNB: u$s747,25 (-0,20%)
- Ripple: u$s1,39 (-0,93%)
- Solana: u$s109,71 (0,15%)
- Cardano: u$s0,25 (-0,99%)
- Polkadot: u$s1,26 (1,48%)
- Dogecoin: u$s0,09 (0,30%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al lunes 12 de octubre:
- Bitcoin: $133,69 millones
- Ethereum: $4,09 millones
- BNB: $1,21 millones
- Ripple: $2.240,61
- Solana: $177.294,60
- Cardano: $397,29
- Polkadot: $2.041,34
- Dogecoin: $138,72
- Polygon: $169,22
En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 12 de octubre los siguientes valores en pesos:
- USDT: $1.610
- DAI: $1.618,17
- USDC: $1.611,20
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.
El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.
Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.
Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.
En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.
Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.