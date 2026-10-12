Radiografía de los dos economistas que ganaron el Nobel 2026 por aportar los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este lunes 12 de octubre el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a los investigadores estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford.

La distinción reconoció sus aportes al desarrollo de los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, una línea de análisis que transformó de manera definitiva el diseño de las políticas monetarias y fiscales a nivel global.

El trabajo de ambos teóricos permitió descifrar de qué modo las decisiones individuales de familias y compañías -atravesadas por las expectativas que construyen sobre el futuro- impactan de forma directa en los niveles de inflación, el ahorro, la inversión y la producción.

Sus desarrollos reemplazaron las antiguas formulaciones que vinculaban variables agregadas mediante relaciones estadísticas rígidas y que habían mostrado severas fallas tras las crisis petroleras de la década de 1970, cuando el mundo enfrentó estancamiento con alta inflación.

Con sus esquemas, aportaron la base que hoy utilizan los bancos centrales para anticipar shocks y comunicar sus planes de tasas de interés.

¿Quiénes son Robert E. Hall y Michael Woodford y cuál es su trayectoria académica?

Los dos laureados cuentan con una extensa carrera en las principales casas de altos estudios de los Estados Unidos y comparten origen académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT):

Robert E. Hall (Stanford): Nacido en 1943 en Palo Alto, California, obtuvo su doctorado en el MIT en 1967 . Es profesor de la Universidad de Stanford y referente en el estudio de las fluctuaciones económicas, el mercado laboral y la conducta del consumidor ante cambios en el ingreso permanente

Michael Woodford (Columbia): Nacido en 1955 en Chicopee, Massachusetts, completó su doctorado en el MIT en 1983 . Se desempeña como profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es reconocido como una de las figuras determinantes de la macroeconomía neokeynesiana contemporánea

El peso institucional: John Hassler, presidente del Comité del Premio, remarcó que las formulaciones de los dos galardonados brindaron una plataforma consistente para enfrentar crisis energéticas o giros abruptos en el consumo privado

¿Cómo cambiaron sus modelos la forma en que los gobiernos y bancos centrales fijan políticas?

El aporte medular de Hall y Woodford radicó en poner el foco en la conducta racional de los agentes económicos y en el rol decisivo de la comunicación pública:

En lugar de asumir respuestas automáticas ante una variación de tasas de interés o un aumento del gasto público, sus marcos analíticos demuestran que las decisiones presentes de fijación de precios, endeudamiento y contratación dependen de lo que el sector privado espera que hagan las autoridades en el futuro.

Por este motivo, cuando una entidad monetaria anuncia una trayectoria para sus tipos de interés o define metas fiscales, su credibilidad y su estrategia comunicacional operan como una herramienta activa para amortiguar oscilaciones de la actividad económica sin generar desbordes inflacionarios.

La distinción oficial, que incluye una dotación cercana a u$s1 millón provista por el Sveriges Riksbank junto a una medalla dorada y un diploma, se entregará formalmente el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel en 1896. Con esta edición número 57, la lista histórica del premio acumula 99 personalidades galardonadas desde su creación en 1968.