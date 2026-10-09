En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda subió 2,17%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Diseñada por Ripple para optimizar pagos transfronterizos, la red procesa 1.500 transacciones por segundo, consolidándose pese a sus desafíos legales.

El mercado global de criptomonedas alcanzó una capitalización de u$s2,79 billones este viernes, liderado por Bitcoin con una participación del 59,65%.

XRP registra un incremento del 2,17% en su valor durante las últimas 24 horas y cotiza a u$s1,38 en Binance, con una capitalización de u$s87.170 millones.

XRP, la cuarta criptomoneda líder, reporta un incremento de 2,17% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este viernes a u$s1,38, con una capitalización de mercado de u$s87.170,41 millones.

Con un total de 39.880 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,79 billones de capitalización este viernes 9 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 1,88% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 59,65%, seguido por Ethereum con un 10,88%. El resto de monedas captó un 29,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 9 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s82.931,80 (2,25%)

Ethereum: u$s2.489,58 (1,69%)

BNB: u$s739,49 (0,68%)

Ripple: u$s1,38 (2,17%)

XRP: u$s109,64 (0,68%)

Cardano: u$s0,24 (1,73%)

Polkadot: u$s1,17 (13,09%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 9 de octubre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $133,56 millones

Ethereum: $4,02 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.230,93

XRP: $176.986,50

Cardano: $383,14

Polkadot: $1.891,50

Dogecoin: $136,49

Polygon: $159,95

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este viernes 9 de octubre son las siguientes:

USDT: $1.608

DAI: $1.613,33

USDC: $1.609,60

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada por Chris Larsen y Jed McCaleb en 2012, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los problemas de los pagos internacionales, busca acelerar las transacciones y reducir costos.

XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Su algoritmo "RippleNet" procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su velocidad.

Ripple ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras, permitiendo a XRP ser usado para pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque se critica la centralización de XRP, su funcionalidad y confiabilidad la posicionan como una opción efectiva. Ripple continúa trabajando en la mejora de su red.

A pesar de los problemas legales con la SEC, XRP sigue liderando como una opción clave en los pagos globales.